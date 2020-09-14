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понедельник, 14 сентября 2020 16:34

27-летняя полицейская умерла в результате ДТП

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27-летняя полицейская умерла в результате ДТП
27-летняя Валентина Мартюшева умерла после ДТП. ФОТО: пресс-служба полиции

11 сентября умерла 27-летняя работница Ивано-Франковского отдела полиции, старший лейтенант Валентина Мартюшева.

8 сентября, когда женщина после службы шла забирать свою дочь из детского сада, ее на пешеходном переходе сбил 19-летний водитель легкового автомобиля. Валентина умерла в больнице.

Похоронили женщину в это воскресенье в селе Грамотное Верховинского района, где живут ее родители. Около 500 человек пришло провести Валентину в последний путь.

"Валентина была всегда улыбчивой, позитивной и очень красивой женщиной. Она имела много друзей, которых всегда поддерживала, всем искренне сопереживала. Валентина очень любила свою семью, была замечательной женой и мамой. Всегда гордилась своей 4-летней дочерью, радовалась ее успехам. Искренне сочувствуем родным Валентины", - сказала коллега покойной Кристина Максимчак.

Службу в органах внутренних дел Валентина начала еще курсантом в ​​2010 году. Женщина работала инспектором по контролю за оборотом оружия в сфере разрешительной системы отдела превенции Ивано-Франковского отдела полиции. Муж Валентины работает следователем.

У женщины осталась 4-летняя дочь.

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14 сентября на автодороге Львов - Ужгород недалеко от города Новый Калинов Самборского района произошло ДТП. Был совершен наезд на 2 мужчин, которые выполняли дорожные работы. От травм, полученных из-за аварии, 26-летний житель Самбора погиб на месте. 45-летнего жителя района с телесными повреждениями доставили в больницу.

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Дата
14
сентября

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