10 лет без Уитни Хьюстон: слушаем незабываемые хиты американской поп-дивы

11 февраля 10 лет назад остановилось сердце американской поп-, соул- и ритм-энд-блюзовой исполнительницы Уитни Хьюстон. Ее не стало в 48 лет. В 2012 году накануне 54-й церемонии награждения "Грэмми" певица скончалась в гостиничном номере Beverly Hilton. Музыкальное мероприятие в том году посвятили выдающейся артистке.

К творческой атмосфере Хьюстон привыкала еще с детства: ее мать Сисси и двоюродная сестра Дайон Уорвик были именитыми в мире ритм-энд-блюза, соул и хоспел-музыки. В 11 лет она начинает петь в хоре баптистской церкви в Нью-Йорке. Также часто ездила на гастроли с матерью и выступала как бэк-вокалистка Чаки Хан.

В начале 1980-х Хьюстон имела два контракта со звукозаписывающими компаниями. В 1983 году подписала контракт с американским лейблом Arista Records.

Фото: Reuters

Безумную популярность приобрела после выхода ленты "Телохранитель" в 1992-м. В фильме сыграла главную роль. А ее хит Will Always Love You с кинокартины стал самым продаваемым синглом среди певиц в истории музыки.

За творческую карьеру Хьюстон получила более 400 наград, среди которых семь статуэток "Грэмми", 31 награда Billboard Music Award, 22 награды American Music Award и премия "Эмми".

Gazeta.ua предлагает вспомнить культовые песни, за которые мир полюбил Хьюстон и переслушивает до сих пор.

I Wanna Dance with Somebody (1987)

Первый сингл Хьюстон из ее второго альбома Whitney. Певица получила "Грэмми" за эту песню.

I Have Nothing (1992)

Хьюстон прославилась в амплуа поп-исполнительницы. Но решила спеть в стиле соул. Тогда звезда переживала сложные времена, потому песня наполнена невероятными эмоциями.

I Will Always Love You (1992)

Кавер песни Долли Партон стал самым известным из творений Хьюстон. Этим нежным синглом певица дала понять фанам, что больше не вернется к традиционным поп-синглам.

Run to You (1993)

Саундтрек к "Телохранителю" номинировали на "Оскар". Однако статуэтку забрала композиция A Whole New World из мультфильма об Алладине.

Million Dollar Bill (2009)

Последняя видеоработа певицы. В сингле Хьюстон снова обратилась к стилистике 1980-х и смешала поп и соул. Это был ее последний хит.

Певицу Уитни Хьюстон избил муж Бобби Браун через несколько дней после свадьбы. Она была жертвой домашнего насилия в течение 15 лет. Хьюстон не могла уйти от тирана и начала употреблять алкоголь и наркотики. В 46 лет артистка прошла курс лечения от наркотической зависимости и подала на развод.