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Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
07 февраля 2022
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Тільки не про політику
– А на Путіна порчу можеш навести? – запитую напівжартома подругу дитинства Лесю. 17 років тому вона вийшла заміж за москвича. ...
понедельник, 07 февраля 2022 17:00
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
Журналист

Тільки не про політику

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– А на Путіна порчу можеш навести? – запитую напівжартома подругу дитинства Лесю. 17 років тому вона вийшла заміж за москвича. Невдовзі після народження дитини з чоловіком розлучилася, але лишилася в Москві. В Україну приїздить до батьків.

Кілька років тому Леся вступила в секту, що пропагує віру в єднання слов'янських народів. Почала носити довгі спідниці, перестала стригтися. Під час нашої короткої розмови кілька разів повторює, що в Росії всі мудрі люди повертаються до "джерел світопізнання". Мовляв, це звільняє від негативу й агресії. Та на моє запитання про Путіна хижо вирячила очі.

– Ти справді думаєш, що він у чомусь винен?

– А ти думаєш хто?

Леся артистично підіймає долоні догори та гіпнотичним тоном видає завчений монолог, що політика – не жіноча справа. Бо ще предки називали жінку берегинею, яка має дбати про дім і сім'ю.

– И что плохого в том, что было 15 сестер-республик? – раптом переходить на російську. – Мы едины, а врагам выгодно нас перессорить.

Бачу, що дискусія марна, і швидко прощаюся.

– Тільки про політику мені в месенджер не пиши. Бо можуть бути неприємності.

Уже з Москви надсилає кілька відеороликів, у яких російські відьми й відьмаки висмоктують із пальця якісь факти, що нібито свідчать про породження хаосу в Україні.

Перед тим як заблокувати Лесю, відсилаю їй пісню "Батько наш – Бандера!"

– Я ж просила: тільки не про політику, – останнє, що встигаю прочитати перед баном.

Автор: Ірина Мамрига
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