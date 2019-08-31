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"Жвачку" можно - Супрун дала советы родителям школьников

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Бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала как родителям и учителям пережить учебный год.

"Подготовили советы о том, как сделать так, чтобы школьные годы не испортили здоровье и нервы родителей", - написала она на своей странице в Facebook.

Прежде всего Супрун посоветовала родителям одевать своих детей в удобный наряд, от которого ребенок не будет чувствовать дискомфорта.

"Даже если школьная форма является обязательной, она должна быть удобной. В ней ребенок должен свободно дышать, бегать, падать, и при этом, не сильно испачкать и смять одежду. У ребенка должна быть возможность одеться теплее утром, и впоследствии снять пиджак или лонгслив, и остаться в удобной одежде Исследования показали, что девочки, которые могут переодеться в шорты или штаны (если они не являются частью формы), более активны в перерывах", - написала она.

Автор: Соцсети
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Вторым, не менее важным фактором она назвала пищу. По словам экс-министерки булочки, чипсы и сухарики, которые дети покупают в школьной столовой не способствуют сосредоточению на учебе.

"Это особенно актуально для учащихся младших классов. Детский организм не может поддерживать уровень глюкозы в крови так, как у взрослых. Голодные дети не могут сосредоточиться на учебе. Решением может быть контейнер с нарезанными яблоками, морковью, орехами, сыром, фалафель. Хорошо иметь бананы, несладкий йогурт, сухофрукты, пастилу. Детям нужны витамины, влага пищи (бутерброды достаточно сухие), полноценный белок, и работа для челюстей. для полноценного развития челюстей маленькие дети должны много грызть и жевать твердую пищу", - добавила Супрун.

Автор: Вечерний Киев
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Главным критерием успешного обучения является поддержкой водного баланса в детском организме. Чтобы ребенок не становилась раздражительной, ей нужно пить именно воду.

Вместе с этим Ульяна Супрун официально разрешила детям жевать жевательную резинку, но без сахара.

"Видимо, учителей или собеседников это действительно раздражает. Но исследования показывают, что жевание жвачки без сахара помогает сосредоточиться, и предотвращает кариес, потому поддерживает слюноотделение, а следовательно - минерализацию зубов, а также мешает образованию зубного камня и нейтрализует кислоту", - написала она .

Свою публикацию она подытожила тем, что официально разрешила детям прыгать и бегать на перемене.

"Обычно школьникам запрещают бегать по коридорам, или оставляют мало времени на то, чтобы бегать по двору. Но в ВООЗ уверены: что ребенок младше, тем больше времени он должен быть активным. Собственно, именно поэтому детям вредят мультфильмы и игры - потому что они сидят вместо того, чтобы бегать. С 5 до 17 лет минимум час в день надо делать аэробные упражнения (бегать, прыгать, кататься на велосипеде), и три раза в неделю заниматься особенно интенсивно. Этот час активности ВООЗ советует "аккумулировать" в течение дня благодаря нескольким активным перерывам . Поэтому лучше создать в школе условия для активного отдыха, чем пытаться их остановить. 2-3-минутные перерывы во время уроков помогут снять напряжение и досидеть до звонка", - добавила Супрун.

Автор: Ровно медиа
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Далее госпожа Ульяна обратилась к представителям власти. Она напомнила о том, что в школе должны быть удобные туалеты с кабинками, бумагой и мылом, а также должны быть оборудованы велопарковками.

Намекнула необходимость изменений в реформе школьного образования, в первую очередь относительно уроков физкультуры.

"Бегать приставным шагом по кругу или играть в гандбол на цементном дворе - может, не самая лучшая опция. Но дети могут эти уроки провести с пользой: делать упражнения для укрепления мышц спины, заниматься стрейчингои, аэробикой, йогой, хип-хопом . Физкультура должна поддерживать здоровье и тренировать, а не вызывать ненависть, желание "откосить", создавать поводы для буллинга. В зале физкультуры должна быть возможность проветрить и поставить музыку", -пишет Супрун.

В довершении она еще раз напомнила о необходимости прививок от различных заболеваний.

Родителям госпожа Ульяна посоветовала не пытаться быть перфекционистами.

Исполняющая обязаности министра здравоохранения Ульяна Супрун и двое ее заместителей Павел Ковтонюк, Александр Линчевский написали заявления на увольнение с Минздрава.

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