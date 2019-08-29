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четверг, 29 августа 2019 18:42

Супрун подала в отставку

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Супрун подала в отставку
Министерка дала своим преемникам несколько советов. ФОТО: УНИАН

Исполняющая обязаности министра здравоохранения Ульяна Супрун и двое ее заместителей Павел Ковтонюк, Александр Линчевский написали заявления на увольнение с Минздрава.

Об этом Супрун сообщила в Facebook.

Они будут работать в министерстве до назначения правительством новых чиновников.

Министерка дала своим преемникам несколько советов: не переставать исследовать свою сферу, не отменять успешные политики, говорить друг другу правду, верить в свои силы и другие.
"Помните, что вы служите украинскому народу, а не президенту, председателю партии или любом другом политику", - закончила свой сообщение Супрун.

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По мнению советника президента Украины, основателя сети клиник "Борис" Михаила Радуцкого, Минздрав должен возглавить экс-глава министерства Александр Квиташвили.

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