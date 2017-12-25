Журналист с украинскими корнями попытается стать президентом России

Российский журналист Олег Лурье объявил о планах принять участие в качестве кандидата в выборах президента страны

Российский журналист Олег Лурье объявил о планах принять участие в качестве кандидата в выборах президента страны.

Центральный избирательный комитет России принял документы, включая подписи инициативной группы, на выдвижение журналистка кандидатом в президенты страны, сообщил журналист в Facebook.

"Видя, что происходит, я решил баллотироваться в президенты Российской Федерации. Более 25 лет я занимаюсь журналистскими расследованиями коррупции и в результате моих расследований десятки чиновников, нечистоплотных банкиров и плутоватых аферистов оказались на нарах или потеряли свои должности", - написал Лурье.

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Журналист плвнуе вести программу, основой которой назвал реальную "борьбу с мошенниками и ворами".

Справка: Олег Лурье родился в 1963 году в Харькове, где в 1988 году окончил филологический факультет Харьковского государственного университета. В 1989 году он переехал в Торонто, но в 1990 году вернулся в СССР и создал компанию по организации гастрольных туров звезд эстрады. В 1992 году окончательно переехал из Харькова в Москву.

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что готова снять свою кандидатуру с президентских выборов в пользу других оппозиционеров. Об этом она заявила на встрече с журналистами и своими сторонниками в Екатеринбурге.