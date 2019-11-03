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воскресенье, 03 ноября 2019 14:35

Журналист Бабченко выехал из Украины

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Журналист Бабченко выехал из Украины
Бабченко заявил, что совершил свое обещание. Фото: ТСН

Российский журналист и блогер Аркадий Бабченко выехал из Украины.

"Если Украина выберет "кандидата Х" — я сейчас без персоналий, я про общую тенденцию в стране — я на следующий же день начинаю запуск процесса "я сваливаю". Ровно полгода назад написано. Вот ровно, почти день в день. Я сказал. Я сделал", - написал он в Facebook.

"Все эти полгода у меня в комментариях слюной захлебывались - Бабченко, мы выбрали Зеленского, сваливай, как обещал. Ну, вот. Пацан сказал, пацан сделал", - добавил он.

Ранее об отъезде Бабченко из Украины в своей авторской программе сообщил телеведущий Евгений Киселев.

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"Отдельное спасибо хочу передать Евгению Киселеву за то, что он смог удержаться и не раскрыть хотя бы уже мой адрес проживания", - написал Бабченко.

Российский юрист 32-летний Дмитрий Третьяков получил условно 2 года тюрьмы за репост сообщения оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко в Telegram. Его арестовали в апреле прошлого года.

Третьяков живет в городе Спаски-Дальний, что в Приморском крае РФ. К репост сообщению Бабченко добавил собственный короткий комментарий "Согласен", информирует "Медиазона".

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03
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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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