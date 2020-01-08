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Знающий по делам России: что означает назначение новой руководительницы посольства США

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Знающий по делам России: что означает назначение новой руководительницы посольства США
Кристина Квин будет возглавлять посольство США в Украине. Фото: Фокус

Будет положительно, когда наконец назначат посла США в Украине, но существенно не имеет значение кого. Все - профессионалы. Так считает эксперт по международным отношениям Александр Хара. Реагирует на назначение нового временного поверенного в делах США в Украине - Кристины Квин. Она заменила на этом посту Уильяма Тейлора, который был главой американского дипломатического представительства в Украине до конца 2019 года. На дипломатической службе была в Париже, Брюсселе, Москве, Лондоне. Некоторое время в Совете национальной безопасности США отвечала за Украину и Беларусь. В Киев приехала на должность временного поверенного в делах США после отзыва американского посла Мари Йованович в мае в прошлом году. Возглавляла американскую миссию меньше месяца - до назначения в июне на эту должность Уильяма Тейлора.

"В Штатах политика определяется не клерками, а Конгрессом и президентом. Она четкая и понятная: признание аннексии Крыма, поддержка в сохранении территориальной целостности Украины, предоставление вооружений, помощь в реформировании. Поэтому не имеет значения предыдущая биография. То, что Кристина Квин ранее работала в России, свидетельствует лишь о том, что она знакома с делами региона, знает проблемы. Джон Теффт, который занимал должность с 2009 по 30 июля 2013 года, не имел европейского опыта. Но американское посольство работает в Украине профессионально со времен обретения нами Независимости. У них налажено взаимодействие с центром принятия решений ", - говорит Александр Хара.

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Для Украины важно ожидаемое назначение Полномочного посла.

"Называли кандидатуру одного из военных генералов в отставке Кита Дейтона. Будет положительно, если во время агрессии России посольство будет возглавлять человек не чужой в военном деле. Уильям Тейлор тоже бывший военный, поэтому хорошо понимал, какая помощь нам нужна. Курт Волкер как сторонник Украины сыграл важную роль, но он свою миссию не выполнил, поскольку Россия не собирается прекращать агрессию".

Уильям Тейлор отметил, что оптимистично настроен в отношении Украины. Добавил, что впереди "будут тоже хорошие времена".

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10
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