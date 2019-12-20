Зеленский дал поручение послу Украины в США

Президент Владимир Зеленский встретился с новым послом Украины в США Владимиром Ельченко.
"Во время встречи обсудили перспективы дальнейшего развития украинского-американских отношений", - говорится в сообщении пресс-службы президента.
Зеленский отметил необходимость увеличения американских инвестиций в экономику Украины.
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Ельченко назначили послом 19 декабря.
Посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто заявил, что школьникам венгерского происхождения сложно изучать украинский язык якобы из-за его сходства с русским.
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