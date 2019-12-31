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вторник, 31 декабря 2019 14:01

"Будут хорошие времена" Уильям Тейлор записал обращение к украинцам

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&quot;Будут хорошие времена&quot; Уильям Тейлор записал обращение к украинцам
Уильяма Тейлора в должности временного поверенного в делах США в Киеве заменит Кристина Квин. Фото: Униан

Временного поверенного в делах США в Киеве Уильяма Тейлора, который покидает свой пост, заменит заместитель главы миссии США в Украине Кристина Квин.

Тейлор отметил, что оптимистично настроен в отношении Украины. Об этом он сказал в видеообращении, которое опубликовали в Twitter.

"Как вы знаете, в ближайшее время я оставлю Киев. Когда я приехал в Киев в июне, я знал, что мое пребывание здесь будет ограниченным во времени. И время моего пребывания в Украине с июня было замечательным, чрезвычайным. Вспомним, какие события произошли с тех пор: была избрана новая Верховная Рада, появились новые возможности продвигать реформы, был сформирован Высший антикоррупционный суд ..., прогресс в возвращении мира на Донбасс - телефонные звонки между президентами Зеленским и Путиным, обмен пленными", - отметил Тейлор.

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Он добавил, что впереди "будут тоже хорошие времена".

"Высокопоставленные должностные лица (из Вашингтона) были здесь и продолжают посещать Украину. США демонстрируют сильную поддержку Украины, в частности, последний такой шаг - поддержка санкций против "Северного потока - 2". Это свидетельствует о том, что сильная поддержка Украины со стороны США будет продолжаться. Это двухпартийная поддержка, она осуществляется всем Конгрессом, и это возможность для нас двигаться дальше в отношениях США - Украина. Я очень оптимистично настроен в отношении Украины", - сказал Уильям Тейлор.

Американский дипломат 72-летний Уильям Тейлор стал временно поверенным в делах Соединенных Штатов Америки в Украине в июне 2019 года. Он руководил посольством США после отставки Мари Йованович.

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