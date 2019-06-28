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пятница, 28 июня 2019 09:19

Значительное похолодание и дожди: каким будет праздничный выходной

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Значительное похолодание и дожди: каким будет праздничный выходной
28 июня ожидается значительное похолодание и дожди. Фото - Нова Доба

Синоптики прогнозируют на 28 июня значительное похолодание.

А также кратковременные дожди почти по всей территории, кроме западных и южных областей, сообщает Украинский гидроментцентр.

"28 июня в Украине характер погоды изменится: ощутимо снизится температура. Ночью до 11-16°, днем ​​до 18-23°. На юге и востоке страны ночью до 15-20°, днем ​​до 24-29°", - скаазано в сообщении.

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Отмечается, что днем ​​в Украине, кроме юга и запада, кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы и шквалы 15-20 м/с.

В июле прогнозируют жару по всей территории Украины. 4-6 июля пройдут дожди. В августе проливных дождей станет больше. На них стоит рассчитывать 2-4 августа. С 16 августа жара будет постоянно чередоваться с дождями. При таких температурных качелях следует остерегаться бурь.

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