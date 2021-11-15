Житомирская область готова усилить границу резервистами

Житомирская область готова направить на охрану границы 2,5 тыс. человек. Фото: mvs.gov.ua

Житомирская область усилит охрану границы с Беларусью, направив более 2,5 тыс. резервистов в помощь военным и пограничникам.

Охрану украинско-белорусской границы в пределах области обеспечивает 9-й пограничный отряд силами трех отделов пограничной службы, сообщил в Facebook глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

"Есть возможность направить для охраны границы на территории области более 2,5 тысяч человек. Уже проведены встречи с руководством соответствующих общин, которые будут оказывать помощь нашим военным и пограничникам в случае необходимости", — заявил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За помощь мигрантам из Беларуси – криминал: Резников пригрозил "дельцам"

Он отметил, что пограничные подразделения могут быть усилены резервами Госпогранслужбы, Национальной гвардии, Вооруженных Сил Украины и Национальной полиции.

По информации пограничников, ситуация на участке границы на территории Житомирской области (это более 250 км) контролируемая. Вероятные пункты проникновения нелегальных мигрантов уже определены.

СНБО разработал различные сценарии на случай угрозы незаконного пересечения украинской границы нелегальными мигрантами с территории Беларуси. Среди них – введение чрезвычайного положения в приграничных областях. Совещание проводилось с участием председателей Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской и Черниговской облгосадминистраций.