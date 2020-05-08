Житомирщина усиливает карантин на выходных

Людям нельзя будет передвигаться и находиться в общественных местах в период выходных и праздничных дней. Фото: pixabay

В Житомирской области местные власти решили усилить карантин в ближайшие выходные.

Ограничения будут действовать с 13:00 9 мая и до 06:00 12 мая, сообщили в Житомирской ОГА.

Людям нельзя передвигаться и находиться в общественных местах в период выходных и праздничных дней.

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Полицейские и военные Нацгвардии усилят контроль за соблюдением карантина.

Исполняющего обязанности руководителя областного лабораторного центра в Житомирской области уволили из-за проблем с проведением ПЦР-тестов на коронавирус и задержки результатов тестирования. 2 мая в Житомир отправили комиссию Министерства здравоохранения, которая по результатам проверки дала рекомендации, как улучшить работу.