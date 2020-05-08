Ляшко уволил руководителя лабораторного центра Житомирщины

Лаборатории по Украине останавливают прием материалов. Фото: pixabay.com/

Исполняющего обязанности руководителя областного лабораторного центра в Житомирской области уволили из-за проблем с проведением ПЦР-тестов на коронавирус и задержки результатов тестирования.

2 мая в Житомир отправили комиссию Министерства здравоохранения, которая по результатам проверки дала рекомендации, как улучшить работу.

"И.о. руководителя Житомирского лабораторного центра пообещал взять эти рекомендации в работу и исправить ошибки. Вчера мне сообщили, что ничего не изменилось и исполняющему обязанности руководителя лабораторного центра было направлено письмо, что в течение 3 дней лаборатория не будет принимать образцы на исследование коронавирусной болезни", — написал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в Facebook.

Он отметил, что после звонка сразу поехал в Житомирский областной лабораторный центр, где побеседовал с его руководителем и встретился с работниками, а также главой Житомирской облгосадминистрации.

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"При всем уважении к опыту и возрасту исполняющего обязанности руководителя Житомирского областного лабораторного центра, принято решение дать распоряжение прекратить выполнение обязанностей человеком, на которого они были положены", — заявил главный санврач.

Он добавил, что в ближайшие несколько дней определится с новой кандидатурой на кресло главы лабораторного центра и главного санитарного врача области. Полноценный конкурс обещает провести после окончания пандемии.