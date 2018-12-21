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пятница, 21 декабря 2018 10:02

Зимнее солнцестояние: интересные факты, обряды и приметы

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Зимнее солнцестояние: интересные факты, обряды и приметы
Самый короткий день и самая длинная ночь в году традиционно приходится на 21 или 22 декабря. Фото - vesti.dp.ua

Самый короткий день и самая длинная ночь в году традиционно приходится на 21-22 декабря. Еще со времен первобытных людей это астрологическое явление имело огромное символическое значение.

2018 отличается тем, что день зимнего солнцестояния приходится на субботу, 22 декабря, совпадая с полнолунием. Поэтому активность Солнца в этот день будет минимальна, а вот его энергетика - очень мощной. Эзотерики предупреждают, что энергия этого дня будет сильно давить на людей.

Зимнее солнцестояние как астрономическое явление

Зимнее солнцестояние, в первую очередь, это астрономическое явление, что происходит, когда наклон оси вращения Земли в направлении от Солнца принимает наибольшее значение. Сезонное значение зимнего солнцестояния состоит в том, что от постепенного удлинения ночи и сокращения дня Земля уходит "в обратном направлении". В зависимости от смещения календаря зимнее солнцестояние происходит 21 или 22 декабря в Северном полушарии и 20 или 21 июня в Южном полушарии.

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Интересные факты о дне зимнего солнцестояния

В этот день солнце ниже всего поднимается над горизонтом. День зимнего солнцестояния - это самый короткий день в году, который длится не более 8 ч. Начиная со дня зимнего солнцестояния и вплоть до 21 июня день постепенно будет увеличиваться, а ночь уменьшаться. В разные годы зимнее солнцестояние может приходиться на разные дни. В период солнцестояния небесное светило почти не меняет склонения, визуально оно ежедневно как бы зависает на одном месте - отсюда и название "солнцестояние". Для многих народов день зимнего солнцестояния - праздник, знаменующий начало новой жизни.

Как праздновали Зимнее солнцестояние в мире

Древние римляне с 17 по 23 декабря почитали бога земледелия - Сатурна. В эти дни люди прекращали все свои дела, а школьников отправляли на каникулы. Древние германцы считали, что именно в этот день возрождался Король Дуба, отогревал замерзшую землю и давал жизнь семени в почве. В знак уважения люди разжигали костер, плели корзины из растений и колосьев пшеницы. Индейцы называли день зимнего солнцестояния Санкранты. Они зажигали костер, пламя которых напоминало лучи Солнца. Китайцы также считали, что зимнее солнцестояние дает начало новому циклу, поэтому в этот день отдыхали, ходили друг к другу в гости, накрывали большие столы и трапезничали. В Шотландии существовала традиция запускать горящее колесо, символизирующее солнцеворот. Шотландцы смазывали бочку со смолой, поджигали и пускали с горки, что напоминало огненное светило.

Что нельзя делать в день зимнего солнцестояния

В день зимнего солнцестояния рекомендуют воздержаться от громких гуляний, употребление спиртных напитков, вредной и жирной пищи. Также астрологи рекомендуют не скупиться, отдать все свои долги до наступления зимнего солнцестояния. Отдельное место в самый короткий день в году посвященное уборке дома. Астрологи советуют не находиться в грязном жилье, иначе неприятности будут преследовать целый год. От старых поломанных и ненужных вещей самое время избавиться. То же самое касается и отношений с людьми, с которыми общение не в радость.

Что делать в день зимнего солнцестояния

Астрологи советуют этот день для принятия важных решений и обещаний или для начала нового дела. Если вы ищете работу - составьте резюме, хотите похудеть - подберите меню на неделю, которое будет соответствовать вашим целям. Также существует поверье, согласно которому загаданное в зимнее солнцестояние обязательно исполнится. Кроме того, в этот день советуют нарядить елку, выбирая игрушки, которые олицетворяют ваши мечты. Не помешает вам и гадания. Особенно эффективны гадания в день зимнего солнцестояния на любовь. Рекомендуется также встретить и поздравить солнце.

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Обряды и ритуалы в день зимнего солнцестояния

Ритуал на исполнение желания: желание загадывают во время рассвета. Необходимо встать лицом к востоку и смотреть в том направлении, где поднимается Солнце. В этот праздник хорошо загадывать желания, которые предусматривают обновление жизни, привлечение нового.

Ритуал очищения: окунитесь в ванну с теплой водой. Представьте, что ваше тело тяжелое, наполненное заботами уходящего года. После этого представьте, что вода забирает все ваши проблемы. Спустите воду, представляя, что вместе с ней уходит все плохое.

Зимнее солнцестояние: приметы

Дождь идет - к мокрой весне. Солнце ясное, лучистое - Новый год морозный, пасмурно и иней на деревьях - под Новый год будет облачно, с оттепелью. Тихий, безветренный день - на хороший урожай плодовых деревьев. Если на деревьях лежит иней - в будущем сезоне стоит ждать много зерна.

В день зимнего солнцестояния происходит борьба добра со злом, - говорит киевская писательница Лада Лузина. - Если смотреть вверх, можно услышать звон оружия.

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