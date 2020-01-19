Зима без снега: появилось объяснение аномалии

Над Украиной завис антициклон. Фото: 112

В Украине и по всему миру фиксируют аномальную зиму.

Над украинской территорией находится антициклон, который не пропускает снег, говорится в сюжете ТСН.

"Эта зима довольно такое редкое явление, так долго держится средняя суточная температура. Это где-то ноябрь или март климатической нормы", - сообщила синоптик Гидрометцентра Наталья Птуха.

Погода создает проблемы фермерам. Озимая пшеница не была покрыта снегом. По этой причине возникает болезнь корневой системы и размножаются грызуны.

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"Колонии грызунов растут, но есть обработка полей соответствующими препаратами. Опять же, ситуация контролируемая", - сообщили эксперты.

Погода в Украине до конца января останется без изменений. До 20 января в Украине будет преобладать погода без осадков, об этом рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.