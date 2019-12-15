Жертвам насилия будут выплачивать компенсацию

В Украине заработает Фонд возмещения средств жертвам насилия. Фото: Кременець.Сіті

В Украине планируют создать Фонд возмещения средств лицам, пережившим насильственные преступления. Он должен заработать в 2021 году.

Ежегодно такие выплаты будут получать от 10 тыс. до 20 тыс. пострадавших, рассказал заместитель министра юстиции Александр Банчук в интервью Цензор.НЕТ.

Жертва получит средства на физическую и психологическую реабилитацию сразу после нападения, если предоставит соответствующие выводы судмедэксперта и справку из Единого реестра досудебных расследований.

"Если человек погиб, то обратиться за компенсацией сможет кто-то из его родственников. По поступлениям такой фонд составит около 200-300 млн грн в год. Это минимальные просчеты, которые делали наши специалисты совместно с представителями Консультативной миссии Европейского Союза", - рассказал он.

О сумме компенсации не сообщается. Поскольку, как уточнил Банчук, этим вопросом должен заниматься Кабмин: "Мы только прописываем, куда человеку нужно обратиться и как правильно это сделать, а также сроки рассмотрения заявлений и осуществления выплат".

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Средства Фонда будут пополняться за счет штрафов по уголовным и административным делам. Или судебного сбора в уголовном производстве для лиц, признанных виновными.

14 ноября в Киеве впервые осудили мужчину за домашнее насилие. 33-летнего киевлянина, который систематически совершал психологическое и физическое насилие в семье, взяли под стражу прямо в зале суда. Он получил три месяца ареста.