Жертвам насилия будут выплачивать компенсацию

 
Ексклюзивы
1/5
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
Просмотров: 198
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 891
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
Просмотров: 477
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
1 Просмотров: 2790
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
1 Просмотров: 9747
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
Просмотров: 2124
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
2 Просмотров: 5112
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
Просмотров: 2331
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
1 Просмотров: 792
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Просмотров: 585
Фото
Все фото
5
6
5
8
3
Именины здесь как второй день рождения — украинка поделилась подробностями жизни в Болгарии
Именины здесь как второй день рождения — украинка поделилась подробностями жизни в Болгарии
Такси никто не пользуется, потому что непомерно дорогое — украинец поделился впечатлениями от Норвегии
Такси никто не пользуется, потому что непомерно дорогое — украинец поделился впечатлениями от Норвегии
Сегодня празднуют день самых многочисленных войск Украины - Сухопутных
Сегодня празднуют день самых многочисленных войск Украины - Сухопутных
Бьют и насилуют: рассказали об издевательствах над пациентами психдиспансера
Бьют и насилуют: рассказали об издевательствах над пациентами психдиспансера
Ветераны АТО выступили в Париже с заявлением
Ветераны АТО выступили в Париже с заявлением
Видео
Все видео
Российских пропагандистов не пустили в Украину
Российских пропагандистов не пустили в Украину
Мухарский раскритиковал Зеленского – в его квартиру ворвались силовики
Мухарский раскритиковал Зеленского – в его квартиру ворвались силовики
Украинский полковник хотел интегрироваться с россиянами
Украинский полковник хотел интегрироваться с россиянами
Авария, наручники и штраф - как задерживали фейковых копов на Mustang
Авария, наручники и штраф - как задерживали фейковых копов на Mustang
Одесские активисты штурмовали ночной клуб, в котором российский рэпер высмеял пожар
Одесские активисты штурмовали ночной клуб, в котором российский рэпер высмеял пожар
Интервью
1/5
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 891
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2322
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 10665
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2736
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2871
Колонка
14 декабря 2019
Просмотров: 261
Свої не забули
– Доки зведуть музей, нове покоління забуде про Небесну сотню і Революцію гідності, – каже літній чоловік. Стоїмо біля будівельного ...
воскресенье, 15 декабря 2019 03:13

Жертвам насилия будут выплачивать компенсацию

  Комментировать
Жертвам насилия будут выплачивать компенсацию
В Украине заработает Фонд возмещения средств жертвам насилия. Фото: Кременець.Сіті

В Украине планируют создать Фонд возмещения средств лицам, пережившим насильственные преступления. Он должен заработать в 2021 году.

Ежегодно такие выплаты будут получать от 10 тыс. до 20 тыс. пострадавших, рассказал заместитель министра юстиции Александр Банчук в интервью Цензор.НЕТ.

Жертва получит средства на физическую и психологическую реабилитацию сразу после нападения, если предоставит соответствующие выводы судмедэксперта и справку из Единого реестра досудебных расследований.

"Если человек погиб, то обратиться за компенсацией сможет кто-то из его родственников. По поступлениям такой фонд составит около 200-300 млн грн в год. Это минимальные просчеты, которые делали наши специалисты совместно с представителями Консультативной миссии Европейского Союза", - рассказал он.

О сумме компенсации не сообщается. Поскольку, как уточнил Банчук, этим вопросом должен заниматься Кабмин: "Мы только прописываем, куда человеку нужно обратиться и как правильно это сделать, а также сроки рассмотрения заявлений и осуществления выплат".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Меня 10 лет насиловала жена: украинец решился на откровенный рассказ

Средства Фонда будут пополняться за счет штрафов по уголовным и административным делам. Или судебного сбора в уголовном производстве для лиц, признанных виновными.

14 ноября в Киеве впервые осудили мужчину за домашнее насилие. 33-летнего киевлянина, который систематически совершал психологическое и физическое насилие в семье, взяли под стражу прямо в зале суда. Он получил три месяца ареста.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Жертвам насилия будут выплачивать компенсацию». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
12 сексуальных украинок украсили календарь XXL
12 сексуальных украинок украсили календарь XXL
12
 Просмотров: 28180
Субсидия &quot;на руки&quot;: что изменится с января 2020-го
Субсидия "на руки": что изменится с января 2020-го 2 Просмотров: 18261
О такой женщине мечтает каждый: как выглядит жена лучшего футболиста Украины
О такой женщине мечтает каждый: как выглядит жена лучшего футболиста Украины
12
 1 Просмотров: 15589
И животных подстерегают папарацци: показали забавную подборку неудачных фото
И животных подстерегают папарацци: показали забавную подборку неудачных фото
16
 Просмотров: 12033
Фаны &quot;Динамо&quot; вывели из себя дочь Суркиса
Фаны "Динамо" вывели из себя дочь Суркиса Просмотров: 7389
Общество
"Никогда не переставай ухаживать" - старшее поколение поделилось советами относительно отношений
"Никогда не переставай ухаживать" - старшее поколение поделилось советами относительно отношений Просмотров: 135
Подозреваемый в убийстве Шеремета объяснил, почему на камере наблюдения - не он
Подозреваемый в убийстве Шеремета объяснил, почему на камере наблюдения - не он Просмотров: 396
Украинцы лидируют по количеству мигрантов в Финляндии
Украинцы лидируют по количеству мигрантов в Финляндии Просмотров: 126
В аэропорту Одессы отменили международные авиарейсы
В аэропорту Одессы отменили международные авиарейсы Просмотров: 243
Именины здесь как второй день рождения — украинка поделилась подробностями жизни в Болгарии
Именины здесь как второй день рождения — украинка поделилась подробностями жизни в Болгарии
5
 Просмотров: 288
Больше всего комментируют
10
Маруся Зверобой хочет лично встретиться с Зеленским
6
Дело Шеремета: Аваков показал фото женщины, нажавшей кнопку взрывчатки
4
Мухарский раскритиковал Зеленского – в его квартиру ворвались силовики
4
Сенцов сделал заявление о деле Шеремета
2
Аваков заговорил о совместных патрулях с жителями ОРДЛО
Голосов: 47581
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua