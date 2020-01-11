Зеркаль объяснила, что Украине делать дальше с иранской катастрофой

Иран нарушил международное право. : censor.net.ua

Украина должна требовать от Ирана переговоров из-за нарушения международного права и правовых последствий, вытекающих из них.

"Учитывая не очень корректные заявления и отсутствие полноценной реакции на заявление Ирана, хочу объяснить алгоритм последующих действий Украины, как это предусмотрено международным правом. Иран нарушил несколько обязательств. За них Иран несет ответственность", - указывает заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, передает liga.net.

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Чиновница заявила, что Иран должен отвечать за последствия нарушений, а именно:

а) полностью принять на себя ответственность за международные противоправные действия;

б) прекратить эти действия немедленно;

в) предоставить Украине соответствующие гарантии и гарантии неповторимости этих международных противоправных действий;

г) обеспечить Украине полную компенсацию за вред, причиненный этими международно-противоправными действиями.

Тела погибших украинцев на сбитом иранской ракетой самолете "Международных авиалиний Украины" будут репатриированы в Украину из Ирана 20-21 января. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. По его словам, Украина не остановит расследования этой катастрофы несмотря на официальное признание Ираном ракетного удара, ведь будет требовать наказания виновных.