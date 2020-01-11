Авиакатастрофа в Иране: известно, когда тела погибших доставят в Украину

В Борисполе простились с погибшими в Иране украинцами. Фото - Владимир Рунец/Facebook

Тела погибших украинцев на сбитом иранской ракетой самолете "Международных авиалиний Украины" будут репатриированы в Украину из Ирана 20-21 января.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"30% тел уже идентифицированы. Ориентировочно 20-21 января их вернут в Украину", - сказал Данилов, передает ВВС.

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По его словам, Украина не остановит расследования этой катастрофы несмотря на официальное признание Ираном ракетного удара, ведь будет требовать наказания виновных.

Также выразил уверенность, что иранская сторона полностью выплатит компенсацию семьям погибших и стоимости самолета.

Самолет МАУ потерпел крушение в близи Тегерана утром 8 января. Воздушное судно совершало рейс из столицы Ирана в Киев. Погибли все 176 человек, находившихся на борту. Утром 11 января иранские военные обнародовали заявление на государственном ТВ, в которой признали свою ответственность за авиакатастрофу. Они объяснили, что самолет был ошибочно воспринят за враждебную цель и сбит ракетой после того, как подошел к одному из военных объектов Революционной гвардии Ирана - Корпуса стражей Исламской революции.