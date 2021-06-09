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четверг, 10 июня 2021 20:35

Женщина съела иглу в колбасе - что будет, если глотнете острую вещь

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Автор: Скриншот с видео во время эндоскопии
  Игла обеими краями укололась в стенку кишки
Игла обеими краями укололась в стенку кишки

Если в пищу попал небольшой кусок стекла и вы его проглотили, то тяжелые последствия маловероятны. Дискомфорта не почувствуете.

Обломок проскочит пищеварительный тракт и получится естественным путем, рассказал Gazeta.ua заведующий эндоскопического отделения Полтавского областного онкодиспансера Владимир Галинский.

"Есть вероятность, что острый край может порезать слизистую оболочку желудка или кишечника и будет воспаление. Но к серьезным последствиям не приведет - чуть поболит и заживет самостоятельно. Однако вероятность и таких повреждений очень мала. Обломок еще может порезать глотку или застрять в кардинальных жоме (мышечный клапан, который разделяет желудок и пищевод. - Gazeta.ua) Но не в случае с сумчанином, которому на прошлой неделе попал кусок стекла в колбасу. Там наибольший вред могл быть - это поломанный зуб при надкусывании", - сказал специалист.

Серьезные повреждения можно получить, если случайно проглотить плоский и острый предмет. Например, монету с заточенным краем.

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"Могут быть тяжелые последствия. Такие, как перитонит (воспаление брюшины. - Gazeta.ua)", - сказал врач.

За десятилетия медицинской практики он извлекал из пациентов монеты, кости, куски проволоки, швейные иглы, булавки.

"Швейную иглу раз проглотила женщина, которые любит домашнюю колбасу. В ее куске игла и оказалась. Истыкали ней дыры, когда готовила блюдо. Игла проткнула кишку и осталась торчать. Это случайно обнаружили во время томографии по другой причине. Направили ко мне. Я сразу иглу получил и женщина уехала домой. Даже не знала, что съела острый предмет ", - рассказал Владимир Борисович.

Чтобы предотвратить попадание посторонних предметов в желудок, нужно есть небольшими кусками и тщательно пережевывать. Особенно мясные и рыбные блюда.

В Сумах пенсионер Виктор Петров на днях чуть не съел кусок стекла в колбасе, которую купил в супермаркете. Товар отнес в магазин и ему вернули деньги. Партию колбасы по продаже изъяла Держпродспоживслужба Сумской области. Производителю из Днепра грозит штраф.

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