Женщина девять лет не имела детей. Ходила по крестному пути. Почему паломники со всей Украины едут в Страдч

Фото: Валерий Шмаков

"Мне когда-то очень помогло это место. Судилась с одним начальником. Пришла сюда. Прошла крестный путь, в церкви помолилась. Суд выиграла, хотя никто не мог поверить, что я смогу такое зло победить. О крестном пути люди всякое рассказывают: кто от алкоголизма вылечился, кто забеременел или работу нашел ", - говорит львовянка 50-летняя Мария Киндратович. Приехала в село Страдч в 20 км от Львова. Здесь расположен храм Успения Пресвятой Богородицы. Сюда съезжаются паломники со всей Украины на крестный путь. Люди говорят, что после посещения греко-католической святыни их проблемы решаются.

Мария Киндратович высокого роста, в свитере и красной футболке с цветами и маникюром того же цвета. На пальцах, которыми перебирает четки, имеет золотые перстни. Вместе через лес идем в церковь песчаной дорогой. Она тянется вверх. Чем выше, тем лучше слышать церковное пение. Впереди виднеется площадь, освещенная солнцем. Преодолеваем последний подъем и выходим на дорожку, устланную брусчаткой.

"У нас же свечи дома уже некуда ставить. Вот я бы даже хотела обойти, но нет", - жалуется женщина, которую сын тянет за руку в церковную лавку, слева от колокольни. Там можно купить вервия, молитвенники, книги, магниты. Бутылка воды стоит 15 гривен, пачка соломки - восемь. Цены на церковные книги начинаются от 50 грн, на четки- от 35, самий дешевый образок стоит 1,5 грн.

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Через колокольню тропа ведет к церкви, окруженной могилами. Здесь хоронят местных жителей. Здание накрыто черной медной бляхой, стены храма - белого цвета. Вокруг церкви 20 человек слушают службу, которую транслируют несколько громкоговорителей. После ее окончания присутствующие вместе с двумя монахинями идут на крестный путь.Во дворе церкви блондинка в черной кофте и джинсах заканчивает молитву перед статуей Богородицы.

Автор: Валерий Шмаков Часовня по маршруту крестного хода

"Это - очень целебное место, - женщина представляется Лесей. - Если в доме есть какие-то проблемные обстоятельства, то матушка Божья меня ведет, чтобы я их спокойно опровадила. У меня дочь развелась. Я сильно переживала из-за этого. А потом приехала сюда и все как рукой сняло ".

.В Леси на глазах выступают слезы. Надевает солнцезащитные очки.

"Даже на зятя зятя не держу, - продолжает. - Очень помощной крест в пещере. Он остался еще со старой церкви. Как помолюсь там, то впечатление такое, будто ангелы меня окружили. Тянет туда, должна зайти каждый раз, когда бываю здесь, даже если спешу. Как-то просила Господа, чтобы мы разошлись с одной конфликтной женщиной. Приезжаю на следующую субботу, а она говорит: "На тебе документы на дом и оставь меня при себе, потому что я уже старая и тяжело мне". Все повернулось для меня еще лучше, чем хотела ".

В церкви служат пять священников. Литургии проводят ежедневно в 10 утра. После них священники остаются дежурить в храме. В субботу отправляют две службы, а в воскресенье - четыре. В пятницу, субботу и воскресенье приезжают две монахини, которые идут с людьми на крестный путь.

Автор: Валерий Шмаков Сестра Георгия во время крестного хода

Настоятель храма 45-летний Иван Колтун правит здесь с 2003-го. Встречает при заднем входе в церковь в длинной черной рясе. Ее воротник и рукава украшены вышивкой в ​​форме виноградной грозди.

"Это место не закрывали даже при советской власти, - священник ведет в овальную комнату с белыми стенами и четырьмя малыми деревянными окнами. В помещении прохладно. На столе стоит ноутбук. Сбоку от него - стопки газет о святыне. Такие же лежат на стеллажи во дворе церкви. Садимся на диван. - Вместе с тем, здесь был такой священник, который работал с агентурой и усыплял это место. Он просто молился и служил службы, а не рассказывал об исторической ценности. В начале 1990 годов, когда украинская греко-католическая церковь вышла из подполья, люди, которые помнили, как до войны ходили на катехизацию к греко-католическому священнику, решили перейти в лоно нашей церкви. Но их меньшинство - 46 греко-католических дворов против 280 православных. Суд приговорил поочередное служение. А потом православная община отступила и построила свой храм. Получилось так, что наша церковь стала такой же, как и была до войны.

Автор: Валерий Шмаков Священник храма Успения Пресвятой Богородицы УГКЦ отец Иван Колтун

Уникальность нашего крестного пути в том, что в 1936 году Папа Римский приравнял его к Иерусалимскому. В этом месте похоронены блаженные святые отец Николай Конрад и дьяк Владимир Прийма, которые в 1939 году погибли мученической смертью от рук советской армии. После их смерти люди сюда приходили на коленях ".

Иван Колтун показывает книгу отзывов.

"Иногда прошу людей, чтобы записывали, что здесь с ними произошло. Женщина с мужем 9 лет не имели детей. Ходили по крестному пути, хотя муж был далек от церкви. Забеременела и ей понаговорювалы, что надо сделать аборт, потому что ребенок родится больным. мужчина ей сказал: "Ты что? Столько ходила в Страдч, молилась и теперь говоришь, что такое надо сделать. И я тебя знать не хочу ". Перестала об этом думать и родила красивого ребенка. Теперь приходит молиться, чтобы сомнение загладить".

Вместе с отцом выходим на улицу. На деревянных окрашенных рядах, окруживших церковь, продолжается исповедь. Напротив - павильон, сбитый из досок. На прилавке стоят просфоры в целлофановом пакете, ручки и листи бумаги. Рядом - алюминиевые ящики для пожертвований.

Автор: Валерий Шмаков Магазин во дворе храма Успения Пресвятой Богородицы УГКЦ

"Здесь люди могут подать на службу, или пожертвование на строительство дома паломника", - говорит Наталья Колодий, 36 лет. Одета в белую футболку и куртку. Имеет длинные волосы, окрашенные в черный цвет. Женщина живет в Страдче.

"Большинство людей в селе - православная община, поэтому в основном здесь все приезжие, - продолжает Наталья. - Местные не всегда согласны принять паломников, которые приехали издалека и хотят здесь остаться, поэтому и строим для них дом. Сейчас есть только две комнатки с кроватями , в которых когда-то хранили трупный инвентарь - все, что нужно для похорон. Это максимум, что можем предложить людям. Из-за карантина их стало совсем мало. Сегодня чуть больше, потому что есть паломничество в Крехове. Едут туда и заезжают к нам ".

"Дом паломника планируем сделать немного больше, чем просто ночлег, - подхватывает разговор отец Иван. - Сейчас очень много вызовов: война, пандемия. Вот женщина приходила и рассказывала, что ее дочь-врач в депрессии. Работает на передовой с ковиднимы больными, ежедневно видит много смертей. Часто люди говорят, что во всем виноват злой дух. Но ему слишком много внимания уделяют. Иногда человек действительно нуждается в психологе. Поэтому хотим построить комплексный духовный госпиталь".

Через полтора часа с крестного пути возвращаются монахини Михайлина и Георгия. Сестры в длинном одеянии коричневого цвета, с крестом на груди, на голове имеют апостольник - монашеский платок с вырезом для лица.

Автор: Валерий Шмаков Крестный путь в с. Страдч

"Люди здесь разные бывают, каждый со своей проблемой приезжает, - рассказывает сестра Георгия. - Приехала как-то девушка и говорит, что хочет выйти замуж, но не знает за кого. Посоветовали дать на службу за себя и избранников. После крестного пути смогла выбрать нужного парня. Иногда все решается за один крестный путь, а порой нужно раз 15 или 30 его пройти. Все зависит от открытости. Однажды девушка была. Жаловалась, что никак не может найти работу. Прошла половину крестного пути и позвонил работодатель ".

Сестры спешат готовиться к следующему крестному пути. Держат в руках молитвенники, созывают людей в колонну. В воскресенье его проводят после каждой службы. Собирается около 30 человек. Ближе к обеду припекает солнце. Люди прячутся в тень. На скамье под деревом сидит женщина с маской опущенной на подбородок.

"Люблю это место, оно лечебное. Уже забыла, когда впервые сюда приехала, - говорит львовянка 70-летняя Мирослава Ивановна. Когда подходим ближе, маску поднимает на нос. - Так то давно о Страдче говорили, что здесь намолено все. Сюда тянет прийти, помолиться и попросить у Бога помощи. Была в минувшее воскресенье и сегодня пришла просить за внучку покровительства. Ей 20 лет исполняется, прошу хорошей судьбы для нее. Перейду крестный путь и слышу, как бремя взлетело. Не знаю, как здесь все и чего, но сбывается ".

Оставляем святыню в обед. На площадке заметно больше машин и людей.

Показали фотографии Василиянского монастыря Преображения Господня и его прихожан в первой половине XX в. Святыня расположена в поселке Гошив - теперь Долинской общины Кольского района Ивано-Франковской области. Годами в монастырь приходили тысячи туристов и паломников. В нем хранили икону Гошевской Божьей Матери. Верующие отмечали ее чудотворность. Позднее она получила название "Царица Карпат".Во времена Второй мировой войны монастырь получил значительные повреждения. Его ликвидировали при советской власти, построили детский дом и базу отдыха.Возродили в 1990-х.