"Жене подаришь": пойманным на границе "защитникам" раздали тюльпаны

8 марта пограничники отправили обратно 12 уклонистов, которых ночью задержали на одном из участков границы.
Пограничники вручили каждому задержанному по цветку, сообщает Государственная пограничная служба.
"Подаришь жене, скажешь, что защитник вернулся!", - приговаривали пограничники.
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Во время военного положения запрещен выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.
"Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения госграницы Украины является административным правонарушением, которое влечет за собой штраф или административный арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения", - напоминает Государственная пограничная служба.
За 10 дней войны с Россией более 1,5 млн человек бежали из Украины в соседние страны. По информации ООН, большинство людей из Украины уезжают в Польшу, Румынию, Словакию, Венгрию и Молдову.
Украинцев, которые спасаются от российской агрессии, призвали следовать к границе со странами Европы по разным направлениям выезда. Наиболее перегруженной является Львовская область.
24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.
Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.
1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.
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