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воскресенье, 05 декабря 2021 18:23

Жена Лещенко снова едет в Москву развлекать россиян

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Жена Лещенко снова едет в Москву развлекать россиян
Сергей Лещенко вместе с женой / "Обозреватель"

Диджейка Анастасия Топольская, известная под псевдонимом Dj Nastia, жена экс-члена Наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергея Лещенко, второй раз за 2021 год выступит в столице страны-агрессора Москве.

В субботу, 18 декабря, она должна выступить в московском артцентре Mutabor, связываемом с бизнесменом, устраивавшим вечеринку в честь Путина. Об этом сообщает издание "Буквы".

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На сайте агентства Resident Advisor, занимающегося организацией выступления, подтвердили эту информацию.

Топольская выступала в Москве 8-9 мая этого года. Участвовала в происшествии в московском артцентре Mutabor.

Сергей Лещенко тогда заявил, что его жена, выступая в России, популяризирует Украину и поддерживает ЛГБТ и другие меньшинства, страдающие российским режимом.

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Дата
05
декабря

Провозгласили республику лемков

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