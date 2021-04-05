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понедельник, 05 апреля 2021 14:12

Земельный скандал: крестьяне жалуются на поддельные договоры на паи
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В Черкасской области в селе Ковтуны люди жалуются на предприятие ООО "Силикат-1", которое использует их земли. Утверждают, что не выплачивают соответствующую сумму за паи и незаконно изменили договора.

Люди хотят прекратить сотрудничество с ООО "Силикат-1" и перейти к сельскохозяйственному производственному кооперативу "Струмок", но им не дают этого сделать.

  Екатерина Яковенко, сдает землю в аренду ООО "Силикат-1"
Екатерина Яковенко, сдает землю в аренду ООО "Силикат-1"

"В 2010 году мы подписали договор с "Силикат-1" на несколько лет и 4,5% арендной платы. В 2011-м, когда мы получали зерно на току, сказали подписывать какое-то дополнительное соглашение, потому что не получим зерно, - рассказывает Екатерина Яковенко, которая сдает землю в аренду ООО "Силикат-1". - Кто-то подписал бумаги, кто-то - нет. Впоследствии нам отдали договоры, но они были уже не такими, как мы подписывали. В 2016 году обратились к "Струмку", чтобы помогли решить проблему. Тогда узнали, что договоры с ООО "Силикат-1" поддельные и не зарегистрированы в юстиции. Заключили договоры аренды с СПК "Струмок" и зарегистрировали в соответствии с действующим законодательством. Теперь имеем договора с обоими предприятиями. Но землю обрабатывают ООО "Силикат-1", а деньги нам дает "Струмок". В этом году впервые ООО "Силикат-1" выдавал средства на вспашку. Но лично нам не дали. Мы обратились к СПК "Струмок" и там нам вернули 750 грн. Хотим работать с ними и разорвать все сотрудничество с ООО "Силикат-1".

Слова крестьян подтверждает уголовное производство. Согласно ему в 2011-2012 годах жители Ковтунов, Мицаловки и ООО "Силикат-1" заключили договоры аренды земли на 10 лет с арендной платой 4,5%. Впоследствии обнаружили, что формы бланков этих договоров ктото изменил. Срок аренды продлили на 2 года, а плату уменьшили до 3%. Кроме того, были внесены изменения относительно перехода земельного пая к родным в случае смерти арендатора.

 
 
Председатель сельскохозяйственного производственного кооператива "Струмок" Сергей Барвет говорит, что тесно общается с крестьянами и пытается решить проблему:

"Ситуация болезненная для жителей сел Ковтуны и Мицаловка. После того как мы договорились с людьми об аренде земельных участков, ООО "Силикат-1" не давал использовать землю. В 2012 году мы все-таки начали обрабатывать паи. В 2016-м заключили договоры аренды около 140 га земли. Зарегистрировали их в отделе юстиции. После этого оказалось, что якобы у крестьян были заключены договоры с ООО "Силикат-1" на 12 лет. По которым открыто уголовное производство по признакам подделки должностными лицами ООО "Силикат-1" договоров аренды . Они работали на земле, но не отдавали полную сумму арендодателям. Были случаи, что мы доплачивали людям. В конце 2020-го ООО "Силикат-1" массово перестал платить аренду. Дает 3%, а мы - 13%. Они финансово давят на людей, чтобы те разрывали договоры с нами".

  Председатель сельскохозяйственного производственного кооператива "Струмок" Сергей Барвет
Председатель сельскохозяйственного производственного кооператива "Струмок" Сергей Барвет

Заместитель директора отделения ООО "Силикат-1" в Ковтунах Сергей Сердюк утверждает, что договоры об аренде земли правомерные и зарегистрированы правильно.

"Ко мне жалобы не поступали. Есть письмо с Держгеокадастру, что договоры зарегистрированы, правомерные и действительны до 30 апреля 2024 года. Платим 12,8% за пай, то есть 11,9 тыс. грн. Не знаю, почему люди говорят, что договоры поддельные", - говорит Седрюк.

Однако "Струмок" настаивает на доказательствах, подтверждающих факт поддельных договоров.

  Адвокат СПК "Струмок" Сергей Барилов
Адвокат СПК "Струмок" Сергей Барилов

"Есть возбужденное уголовное дело, которым установлено, договоры, составленные между ООО "Силикат-1" и жителями села Ковтуны, поддельные. Глядя на материалы уголовного дела, думаем, что виновных лиц, которые подделали подписи, привлекут к уголовной ответственности, их посадят на пару лет", - говорит адвокат Сергей Барилов.

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Дата
05
апреля

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