Земельный скандал: крестьяне жалуются на поддельные договоры на паи

В Черкасской области в селе Ковтуны люди жалуются на предприятие ООО "Силикат-1", которое использует их земли. Утверждают, что не выплачивают соответствующую сумму за паи и незаконно изменили договора.

Люди хотят прекратить сотрудничество с ООО "Силикат-1" и перейти к сельскохозяйственному производственному кооперативу "Струмок", но им не дают этого сделать.

Екатерина Яковенко, сдает землю в аренду ООО "Силикат-1"

"В 2010 году мы подписали договор с "Силикат-1" на несколько лет и 4,5% арендной платы. В 2011-м, когда мы получали зерно на току, сказали подписывать какое-то дополнительное соглашение, потому что не получим зерно, - рассказывает Екатерина Яковенко, которая сдает землю в аренду ООО "Силикат-1". - Кто-то подписал бумаги, кто-то - нет. Впоследствии нам отдали договоры, но они были уже не такими, как мы подписывали. В 2016 году обратились к "Струмку", чтобы помогли решить проблему. Тогда узнали, что договоры с ООО "Силикат-1" поддельные и не зарегистрированы в юстиции. Заключили договоры аренды с СПК "Струмок" и зарегистрировали в соответствии с действующим законодательством. Теперь имеем договора с обоими предприятиями. Но землю обрабатывают ООО "Силикат-1", а деньги нам дает "Струмок". В этом году впервые ООО "Силикат-1" выдавал средства на вспашку. Но лично нам не дали. Мы обратились к СПК "Струмок" и там нам вернули 750 грн. Хотим работать с ними и разорвать все сотрудничество с ООО "Силикат-1".

Слова крестьян подтверждает уголовное производство. Согласно ему в 2011-2012 годах жители Ковтунов, Мицаловки и ООО "Силикат-1" заключили договоры аренды земли на 10 лет с арендной платой 4,5%. Впоследствии обнаружили, что формы бланков этих договоров ктото изменил. Срок аренды продлили на 2 года, а плату уменьшили до 3%. Кроме того, были внесены изменения относительно перехода земельного пая к родным в случае смерти арендатора.

Председатель сельскохозяйственного производственного кооператива "Струмок" Сергей Барвет говорит, что тесно общается с крестьянами и пытается решить проблему:

"Ситуация болезненная для жителей сел Ковтуны и Мицаловка. После того как мы договорились с людьми об аренде земельных участков, ООО "Силикат-1" не давал использовать землю. В 2012 году мы все-таки начали обрабатывать паи. В 2016-м заключили договоры аренды около 140 га земли. Зарегистрировали их в отделе юстиции. После этого оказалось, что якобы у крестьян были заключены договоры с ООО "Силикат-1" на 12 лет. По которым открыто уголовное производство по признакам подделки должностными лицами ООО "Силикат-1" договоров аренды . Они работали на земле, но не отдавали полную сумму арендодателям. Были случаи, что мы доплачивали людям. В конце 2020-го ООО "Силикат-1" массово перестал платить аренду. Дает 3%, а мы - 13%. Они финансово давят на людей, чтобы те разрывали договоры с нами".

Председатель сельскохозяйственного производственного кооператива "Струмок" Сергей Барвет

Заместитель директора отделения ООО "Силикат-1" в Ковтунах Сергей Сердюк утверждает, что договоры об аренде земли правомерные и зарегистрированы правильно.

"Ко мне жалобы не поступали. Есть письмо с Держгеокадастру, что договоры зарегистрированы, правомерные и действительны до 30 апреля 2024 года. Платим 12,8% за пай, то есть 11,9 тыс. грн. Не знаю, почему люди говорят, что договоры поддельные", - говорит Седрюк.

Однако "Струмок" настаивает на доказательствах, подтверждающих факт поддельных договоров.

Адвокат СПК "Струмок" Сергей Барилов

"Есть возбужденное уголовное дело, которым установлено, договоры, составленные между ООО "Силикат-1" и жителями села Ковтуны, поддельные. Глядя на материалы уголовного дела, думаем, что виновных лиц, которые подделали подписи, привлекут к уголовной ответственности, их посадят на пару лет", - говорит адвокат Сергей Барилов.