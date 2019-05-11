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суббота, 11 мая 2019 12:59

Железнодорожное сообщение с Россией не отменим - Омелян

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Железнодорожное сообщение с Россией не отменим - Омелян
Znaj.ua

Железнодорожное сообщение между Украиной и Россией прекращается само собой. Но до сих пор пользуется спросом.

Наблюдается естественное падение количества поездок в Россию из Украины, пишет biz.liga.

"Я вижу, что политического решения (хотя мы его поддерживаем) скорее всего не будет", - отметил Министр инфраструктуры Владимир Емельян.

Поезда сообщением с Украиной в РФ и обратно пользуются спросом, но в меньшей степени, чем это было раньше. При этом заполняемость вагонов постоянно уменьшается, добавил министр.

Кроме того, в 2018 году количество поездок железнодорожным транспортом в страны ЕС превысило количество поездок в сторону РФ.

"Поэтому сокращение количества поездов в РФ было абсолютно объективным. Возить воздух не имеет смысла", - резюмировал Емельян.

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Стоимость активов Укрзализныци, которые находятся в аннексированом Крыму и на территориях "ЛНР" и "ДНР", составляет 13,56 млрд. грн.

В частности, на территории Донецкой и Луганской областей находятся активы Укрзализныци на сумму 11,39 млрд грн. На территории аннексированного Крыму - на 2,16 млрд грн.

Большая часть утраченных активов - это капитальное накопления: здания, техника, локомотивы.

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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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