Зеленскому предлагают легализовать проституцию

На сайте президента Украины зарегистрировали петицию по легализации проституции. Автором ее является Гапич Юрий Леонидович.
За сутки петиция собрала 61 голос из 25 тысяч необходимых.
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"Проституция все равно была, есть и будет. Разница лишь в том, что сейчас это бизнес криминалитета под крышеванием правоохранительных органов. Когда в бюджет от этого не поступают средства, а условия "работы" ничем неурегулированы и не проверяются ни по санитарно-медицинским, ни по временным рамкам", - написал автор.
В Одессе 33-летняя сутенерша сводила проституток с иностранными клиентами. В центре города женщина организовала "массажный салон", в котором молодые девушки оказывали мужчинам услуги сексуального характера.
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