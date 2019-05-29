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среда, 29 мая 2019 11:30

Зеленскому предлагают легализовать проституцию

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Автор: wikipedia.org
  На сайте Президента Украины зарегистрировали петицию, по легализации проституции
На сайте Президента Украины зарегистрировали петицию, по легализации проституции

На сайте президента Украины зарегистрировали петицию по легализации проституции. Автором ее является Гапич Юрий Леонидович.

За сутки петиция собрала 61 голос из 25 тысяч необходимых.

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"Проституция все равно была, есть и будет. Разница лишь в том, что сейчас это бизнес криминалитета под крышеванием правоохранительных органов. Когда в бюджет от этого не поступают средства, а условия "работы" ничем неурегулированы и не проверяются ни по санитарно-медицинским, ни по временным рамкам", - написал автор.

В Одессе 33-летняя сутенерша сводила проституток с иностранными клиентами. В центре города женщина организовала "массажный салон", в котором молодые девушки оказывали мужчинам услуги сексуального характера.

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