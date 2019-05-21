Зеленскому написали первые петиции

Не успела пройти инаугурация президента Владимира Зеленского, как на сайте главы государства написали несколько новых петиций
Пока все просьбы набрали мало подписей для рассмотрения президентом. Однако у них есть еще 3 месяца, чтобы получить минимально необходимые 25 тысяч.
Так, инициатор одной из петиций просит президента открыть украинцам доступ к заблокированным российским интернет-ресурсов: соцсети Вконтакте, почтового сервиса mail.ru, а также поисковике Яндекс и всех сервисов, которые тот предоставляет под своим брендом.
"Я в который раз отмечаю, что разблокировка социальных сетей" ВКонтакте", "Одноклассники", поиска "Яндекс" (и все что с ним связано), почту и поиск "Mail.ru "- оно необходимо, и были заблокированы несправедливо. Поэтому прошу уже новоизбранного президента Украины как можно скорее разблокировать соцсеть "ВКонтакте", "Одноклассники", поиск "Яндекс" (и все что с ним связано), почту и поиск "Mail.ru" чтобы все пользователи могли использовать их без всяких проблем", - говорится в петиции.
По состоянию на 21 мая она набрала лишь 27 голосов.
Еще одна просьба к Зеленскому - провести референдум о количестве депутатов Верхоной Рады.
"450 депутатов при сокращении населения и временно оккупированных территориях Украины является неоправданно завышенной количеством. Создать рабочую группу специалистов, которые должны определить количество депутатов с учетом представительства всех слоев населения в парламенте Украины. Рабочая группа предлагает наработанные варианты с их аргументацией для вынесения на всеукраинский референдум", - пишет инициатор петиции.
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Еще перед инаугурацией на сайте президента появилась петиция о возвращении гражданства грузино-украинскому политику Михеилу Саакашвили.
"Вернуть гражданство Саакашвили! Человеку, который действительно боролся против коррупции и за лучшую жизнь украинцев! Михеил имеет большую практику строительства государства без коррупционеров! А еще лучше назначить главным прокурором Украины! Я верю, что он найдет каждую украденную копейку и посадит коррупционеров которые обворовывали украинский народ!", - говорится в петиции, которая набрала более 4500 подписей.
Президент Владимир Зеленский приглашает всех желающих прогуляться под Администрацией президента в Киеве.
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