Зеленскому написали первые петиции

Новые петиции еще не набрали достаточно подписей для рассмотрения президентом. Фото из открытых источников

Не успела пройти инаугурация президента Владимира Зеленского, как на сайте главы государства написали несколько новых петиций

Пока все просьбы набрали мало подписей для рассмотрения президентом. Однако у них есть еще 3 месяца, чтобы получить минимально необходимые 25 тысяч.

Так, инициатор одной из петиций просит президента открыть украинцам доступ к заблокированным российским интернет-ресурсов: соцсети Вконтакте, почтового сервиса mail.ru, а также поисковике Яндекс и всех сервисов, которые тот предоставляет под своим брендом.

"Я в который раз отмечаю, что разблокировка социальных сетей" ВКонтакте", "Одноклассники", поиска "Яндекс" (и все что с ним связано), почту и поиск "Mail.ru "- оно необходимо, и были заблокированы несправедливо. Поэтому прошу уже новоизбранного президента Украины как можно скорее разблокировать соцсеть "ВКонтакте", "Одноклассники", поиск "Яндекс" (и все что с ним связано), почту и поиск "Mail.ru" чтобы все пользователи могли использовать их без всяких проблем", - говорится в петиции.

По состоянию на 21 мая она набрала лишь 27 голосов.

Еще одна просьба к Зеленскому - провести референдум о количестве депутатов Верхоной Рады.

"450 депутатов при сокращении населения и временно оккупированных территориях Украины является неоправданно завышенной количеством. Создать рабочую группу специалистов, которые должны определить количество депутатов с учетом представительства всех слоев населения в парламенте Украины. Рабочая группа предлагает наработанные варианты с их аргументацией для вынесения на всеукраинский референдум", - пишет инициатор петиции.

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Еще перед инаугурацией на сайте президента появилась петиция о возвращении гражданства грузино-украинскому политику Михеилу Саакашвили.

"Вернуть гражданство Саакашвили! Человеку, который действительно боролся против коррупции и за лучшую жизнь украинцев! Михеил имеет большую практику строительства государства без коррупционеров! А еще лучше назначить главным прокурором Украины! Я верю, что он найдет каждую украденную копейку и посадит коррупционеров которые обворовывали украинский народ!", - говорится в петиции, которая набрала более 4500 подписей.

Президент Владимир Зеленский приглашает всех желающих прогуляться под Администрацией президента в Киеве.