Зеленский пригласил всех желающих в АП

Президент Владимир Зеленский приглашает всех желающих прогуляться под Администрацией президента на улице Банковой.
Об этом он написал в Twitter.
"Кто еще не был у Администрации Президента, приходите!
Границы сняты, ворота открыты", - говорится в сообщении.
Зеленский опубликовал фото.
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20 мая президент Владимир Зеленский принес присягу народу Украины. Во время своей инаугурационной речи заявил, что распускает Верховную Раду 8 созыва. Кабинет министров шестой президент назвал проблемой и призвал уйти в отставку.
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