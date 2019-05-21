Зеленский пригласил всех желающих в АП

Президент Владимир Зеленский приглашает всех желающих прогуляться под Администрацией президента на улице Банковой.

Об этом он написал в Twitter.

"Кто еще не был у Администрации Президента, приходите!

Границы сняты, ворота открыты", - говорится в сообщении.

Зеленский опубликовал фото.

Автор: @ZelenskyyUa У Администрации президента теперь могут гулять все желающие.

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20 мая президент Владимир Зеленский принес присягу народу Украины. Во время своей инаугурационной речи заявил, что распускает Верховную Раду 8 созыва. Кабинет министров шестой президент назвал проблемой и призвал уйти в отставку.