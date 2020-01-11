Зеленский записал обращение по поводу авиакатастрофы в Иране

Президент пообещал, что расследование установит причину аварии. Фото: АП

Президент Украины Владимир Зеленский записал ввидеообращение по поводу катастрофы украинского самолета в Иране.

"Утро 8 января 2020 стал черной страницей в истории и Украины, и всего мира. Мои искренние соболезнования родственникам и близким одиннадцати погибших граждан Украины: Владимира Гапоненко, Алексея Наумкина, Сергея Хоменко, Екатерины Статник, Игоря Матькова, Марии Микитюк, Дениса Лыхны, Валерии Овчарук, Юлии Сологуб, Елены Малаховой и Ольги Кобюк", - сказал он, передает Офис президента.

Зеленский заверил, что их семьям государство предоставит всю необходимую помощь.

"Расследование авиакатастрофы осуществит комиссия, созданная Организацией гражданской авиации Исламской Республики Иран. В Иран в составе поисково-спасательной группы в 3.30 уже прибыли 45 наших специалистов, в том числе из Государственной авиационной службы, Национального бюро расследований авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и представители МАУ. Через 2 часа они отправятся к месту катастрофы", - сообщил президент.

В Украине проведут внеплановые и полные проверки состояния безопасности полетов МАУ и других авиакомпаний.

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До выяснения всех причин катастрофы украинским авиакомпаниям запретили полеты в воздушном пространстве Ирана и Ирака. Зеленский рекомендовал украинцам воздержаться от посещения этого региона.

"И до отправки украинского самолета, и после него в международном аэропорту Тегерана садились и взлетали самолеты международных, в том числе и европейских авиакомпаний. Полеты прекратили только Соединенные Штаты Америки. Ни одна другая страна не запрещала полеты своих авиакомпаний над Ираном но не отменяла рейсы до утренней авиакатастрофы", - сказал Зеленский.

Он пообещал, что расследование установит точную причину авиакатастрофы.

Самолет Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев, разбился сразу после взлета из тегеранского аэропорта в среду текущей недели. Все 176 человек, находившиеся на боту, погибли. Среди них - граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Причиной катастрофы стал человеческий фактор, сообщил генштаб вооруженных сил Ирана. "Украинский самолет, потерпевший крушение ранее на этой неделе близ Тегерана, следовал слишком близко к чувствительному военному объекту и был сбит. Причиной является человеческий фактор", - говорится в заявлении.