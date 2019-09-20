Зеленский встретился с представителями МВФ

Зеленский провел встречу с представителями миссии МВФ. Фото: Prm

Президент Владимир Зеленский встретился с заместителем директора Европейского департамента Международного валютного фонда Джулией Козак и руководителем миссии МВФ в Украине Роном ван Роденом.

Стороны обсудили программу поддержки повестки дня реформ в Украине от МВФ. Во встрече также приняли участие премьер-министр Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Я уверяю в полной поддержке структурных реформ в экономике, независимости Национального банка и всестороннего расследования злоупотреблений в банковском секторе", - заявил Зеленский.

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Президент отметил, что менее чем за месяц работы новоизбранная Верховная Рада приняла ряд законов, которые реформируют финансовый сектор, вывода экономики из тени и реальную борьбу с коррупцией.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что власти ищут компромисс с миллиардером-олигархом Игорем Коломойским по делу Приватбанка. МВФ предупредил Украину о том, что прекращение национализации Приватбанка поставит под угрозу программу сотрудничества.