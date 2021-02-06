Зеленский вручил награды полярникам с "Академика Вернадского"

Президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды выдающимся украинским полярникам за их вклад в осуществление научной деятельности в Антарктике и по случаю 25-летия Украинской антарктической станции "Академик Вернадский".

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Верю и уверен, что история "Вернадского", история "украинский Антарктиды" будет продолжаться и будет только успешной. Спасибо нашим полярникам и полярницам за их работу, вклад в науку и укрепление авторитета Украины в мире", - заявил глава государства.

6 февраля украинская антарктическая станция "Академик Вернадский" празднует 25-летие. 25 лет назад Великобритания передала Украине свою антарктическую станцию ​​"Фарадей", которую переименовали в честь первого президента Академии наук Украины. 25 экспедиций провел за это время Национальный антарктический центр. Благодаря своему географическому расположению станция пользуется высокой популярностью среди туристов.