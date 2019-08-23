Зеленский "ведется" на российский шантаж по обмену пленными

Михаил Басараб: сейчас обмен пленными является прелюдией для масштабных политических уступок со стороны Киева. Фото: Gazeta.ua

Президент Владимир Зеленский ожидает в ближайшие дни на результаты переговоров между Украиной и Россией по обмену заключенными.

Об этом глава государства сказал, общаясь с журналистами на Международном ветеранском и волонтерском форуме в Киеве 23 августа.

Сегодня в Киев прибыла уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. По информации СМИ, украинский омбудсмен Людмила Денисова уже находится в Москве.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, заявил, что двусторонний обмен пленными в формате "33 на 33" означает начало коммуникации между Владимиром Зеленским и президентом РФ.

Обмен пленными - это тема, которую надо анализировать не с точки зрения количества лиц, которых можно освободить из российской тюрьмы. Для России это нечто большее, чем просто обмен заложниками. Кремль использует его как инструмент политического давления на Украину. Обмен пленными всегда был предметом шантажа нашей власти. С другой стороны эта тема сильно стрессовала украинское общество.

Об этом в интервью Gazeta.ua говорит политолог Михаил Басараб.

Российские СМИ пишут об обмене пленными в формате 33 на 33. Насколько это вероятный вариант?

- Сейчас обмен пленными является прелюдией для масштабных политических уступок со стороны Киева. Эту тему активизировали в тот момент, когда на Украину начинает беспрецедентно давить Запад. Европейские страны и США начали кампанию по принуждению Киева к миру на условиях Москвы. Это происходит на фоне заявлений о возможном возвращении РФ в "Большую семерку", необходимости налаживания диалога.

Как Россия может использовать тему обмена заложниками?

- Вбрасывая ее в украинскую повестку дня, Кремль делает жест, который, с их точки зрения, должен повлечь за собой уступки со стороны нашей власти.

Обменный фонд Путина - неисчерпаем. Россия оккупировала украинские территории, где проживают миллионы людей. Все они являются потенциальными заложниками. Путин может годами и десятилетиями задерживать новых и новых украинском.

Москве не нужны россияне, которые находятся в украинских тюрьмах. Авторитарный режим не обеспокоен судьбой своих граждан. Известно много историй, когда россияне отказывались получить своих солдат, воевавших на Донбассе. Особое внимание они уделяют лишь освобождению одиозных коллаборационистов, как руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский. Все это говорит о том, что обмен как таковой Путина не интересует. Он просто хочет, чтобы эта тема была одним из средств воздействия на украинскую позицию. Он понимает, насколько этот вопрос является деликатным. Спекулирует объективным стремлением нашего государства освободить своих граждан. Это - один из видов терроризма. Похищение украинцев, чтобы шантажировать государство.

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Наша новая власть может пойти на опасные уступки Кремлю, чтобы освободить пленных?

- И Зеленский, и Порошенко "ведутся" на российский шантаж. Новый президент пришел к власти на лозунгах мира. Эта тема имеет для него приоритетное значение, что прекрасно понимают в Кремле. Манипулируют Зеленским и его стремлениями любой ценой прекратить войну. Хотят заставить его уступить суверенитетом, принять мир на условиях врага.

На территории Украины работают агенты публичного влияния РФ. Они постоянно подогревают эту тему. Говорят, что мы должны пойти на все, чтобы освободить заложников. Аналогичное мнение формируется у общества. И украинцы перестают понимать, в какой угрожающей ситуации мы находимся. Кремль формирует себе образ миротворца, который готов отпустить заложников. И мы, мол, тоже должны сделать шаг навстречу. Мир на эту повестку дня соглашается. Западные лидеры будут настаивать, что Россия исправляется и с ней надо снова налаживать контакты. Это ведет к ошибочному выводу будто РФ не является агрессором и оккупантом. Мол, она такая же пострадавшая сторона, как и Украина.

Есть возможность вернуть заключенных украинцев без шагов навстречу Кремлю?

- Нет. Сейчас в российских тюрьмах сидят сотни, если не тысячи украинцев. Мы даже не знаем имена всех, ведь РФ отказывается обнародовать эту информацию. В руках Путина фактически бесконечное количество козырей против Украины. Очередной обмен несколькими десятками граждан не изменит общего факта, что Россия массово и незаконно удерживает украинцев в своих тюрьмах. Путин готов выдавать их небольшими партиями в обмен на уступки от Киева. Никогда не согласится на формат обмена "всех на всех".

Как тогда мы должны действовать, чтобы сохранить независимость и вернуть заключенных Кремля домой?

- Нужно инициировать на международном уровне жесткие санкционные меры против России со стороны Украины и мира. Путин может освободить заложников только под давлением, принуждением. Пока этого не произошло будет использовать их как средство манипуляции Киевом и пускать пыль в глаза Европе и США.

С начала августа из российских колоний украинцев свозят в Москву. В следственный изолятор "Лефортово" привезли Балуха, Кольченко, Гриба, Карпюка и Клыха. Готовят к обмену?

- Могут быть частью группы тех, кого россияне освободят. Однако Путин прекрасно понимает степень важности и узнаваемости этих лиц среди украинцев. Он может сделать с их перевозки в "Лефортово" информационный повод, но не отпустить на родину. Подразнить Украину. Показать, кто на самом деле принимает решения и за кем последнее слово.

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В "Лефортово" находятся и 24 пленных моряка. При каких условиях они могут вернуться в Украину?

- У российских властей есть так называемых вип-узники Их имена известны миру, в их отношении ведется масштабная международная дискуссия. Это - золотой фонд Кремля. Они будут держаться за него до последнего, несмотря ни на какие мировые заявления и решения международных трибуналов. Будут пытаться выторговать за освобождение моряков самые большие уступки, хотя должны отпустить их вообще без какого-либо обмена по решению международного суда по морскому праву. Поэтому сейчас очень сложно сказать, когда моряков отпустят. Это зависит от того, что Путин хочет за них получить.

Олега Сенцова российские власти не добавляют в списки на обмен. Почему?

- Во-первых, с точки зрения Кремля он - не украинец. Мол, все крымчане после аннексии полуострова автоматически становятся россиянами. Пусть он этого и не признает. Во-вторых, международная кампания в поддержку Сенцона частично повредила ему. Ведь с одной стороны, привлекала внимание мира к нему. Но с другой, повышала его капитализацию как узника. Так же как и за моряков Путин за него будет требовать особых дивидендов со стороны Украины или западных государств.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прибыла в Киев. Причины ее визита не называют. Какой она может быть?

- Считаю недопустимым, чтобы так называемый российский омбудсмен приезжал на территорию Украины. Москалькова не является реальной защитницей прав человека в России. Просто соучастник преступлений Путина. Ее визиты в Украину имеют символическое значение. Демонстрирует возможности РФ на территории нашего государства. Мол, без проблем может приехать, когда захочет и лоббировать здесь позицию Кремля. Ведь российский омбудсмен реально не имеет никакого влияния и является условной фигурой.

Украина отдаст государственных изменников России в обмен на пленных.