Государственных изменников отдадут России в обмен на политзаключенных

Украина отдаст государственных изменников России в обмен на пленных. Фото: obozrevatel

Украина отдаст государственных изменников России в обмен на пленных.

Среди них бывшие военные Максим Одинцов, Александр Баранов и активист антимайдана Евгений Мефедов, пишет obozrevatel.

"Мои подзащитные проходят юридическую процедуру оформления обмена. Обмен должен состояться в ближайшее время", - говорит Валентин Рыбин, адвокат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали фамилии россиян для обмена на украинских политзаключенных - подробный список

Россиянин Евгений Мефедов вышел под залог из СИЗО в Одессе. Его посадили в 2014 году за участие в кровавых провокациях.

Бывших военных Александра Баранова и Максима Одинцова осудили за измену Родине и дезертирство во время захвата полуострова.

Первый получил срок 13 лет, второй - 14.

Бывшие военные Вооруженных сил Украины Александр Баранов и Максим Одинцов получили за дезертирство и государственную измену 13 и 14 лет тюрьмы. Осужденные вины не признали. Их адвокаты планируют обжаловать приговоры.