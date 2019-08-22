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четверг, 22 августа 2019 11:00

Государственных изменников отдадут России в обмен на политзаключенных

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Государственных изменников отдадут России в обмен на политзаключенных
Украина отдаст государственных изменников России в обмен на пленных. Фото: obozrevatel

Украина отдаст государственных изменников России в обмен на пленных.

Среди них бывшие военные Максим Одинцов, Александр Баранов и активист антимайдана Евгений Мефедов, пишет obozrevatel.

"Мои подзащитные проходят юридическую процедуру оформления обмена. Обмен должен состояться в ближайшее время", - говорит Валентин Рыбин, адвокат.

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Россиянин Евгений Мефедов вышел под залог из СИЗО в Одессе. Его посадили в 2014 году за участие в кровавых провокациях.

Бывших военных Александра Баранова и Максима Одинцова осудили за измену Родине и дезертирство во время захвата полуострова.

Первый получил срок 13 лет, второй - 14.

Бывшие военные Вооруженных сил Украины Александр Баранов и Максим Одинцов получили за дезертирство и государственную измену 13 и 14 лет тюрьмы. Осужденные вины не признали. Их адвокаты планируют обжаловать приговоры.

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