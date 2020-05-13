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среда, 13 мая 2020 18:51

Зеленский рассказал о втором этапе смягчения карантина

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Зеленский рассказал о втором этапе смягчения карантина
В Украине второй этап смягчения карантина запланирован на 22 мая. Фото: president.gov.ua

В Украине второй этап смягчения карантина запланирован на 22 мая. Он будет касаться, в частности, работы гостиниц, спортивных соревнований и ВНО.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения.

"Он будет касаться, в частности, спортивных соревнований, работы гостиниц, проведения ВНО и другого", - сказал он.

Зеленский отметил, что дальнейшее смягчение карантина зависит от самих людей.

"Я знаю, что все сейчас не понимают, каким будет лето, как планировать отпуск, когда разрешат самолеты, когда разрешат поезда, когда снова заработают кинотеатры, пляжи, метро. Ответ прост - это все зависит от нас с вами", - подчеркнул президент.

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Карантин в Украине будет продолжаться, пока не изобретут лекарства от коронавируса. Общественный транспорт запустят на третьем этапе выхода из карантина, об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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