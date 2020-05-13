Зеленский рассказал о втором этапе смягчения карантина

В Украине второй этап смягчения карантина запланирован на 22 мая. Фото: president.gov.ua

В Украине второй этап смягчения карантина запланирован на 22 мая. Он будет касаться, в частности, работы гостиниц, спортивных соревнований и ВНО.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения.

"Он будет касаться, в частности, спортивных соревнований, работы гостиниц, проведения ВНО и другого", - сказал он.

Зеленский отметил, что дальнейшее смягчение карантина зависит от самих людей.

"Я знаю, что все сейчас не понимают, каким будет лето, как планировать отпуск, когда разрешат самолеты, когда разрешат поезда, когда снова заработают кинотеатры, пляжи, метро. Ответ прост - это все зависит от нас с вами", - подчеркнул президент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Премии, помощь бизнесу и безработным: куда идут деньги из Фонда борьбы с коронавирусом

Карантин в Украине будет продолжаться, пока не изобретут лекарства от коронавируса. Общественный транспорт запустят на третьем этапе выхода из карантина, об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.