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пятница, 01 марта 2019 04:08

Зеленский рассказал, кого не считает конкурентом

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Зеленский рассказал, кого не считает конкурентом
Владимир Зеленский лидирует в электоральных рейтингах. Фото: Украинская правда

Шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен построить "страну мечты".

"Старая власть для меня не конкурент и для моей команды. Как меня только не называли, и продолжают: и "быдло", и "клоун", и "актеришка", - сказал он в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

Да, я только начинаю свой политический путь, да, в моей команде люди, которые не были во власти, мы не разбираемся в схемах, дерибанах, но мы строим страну мечты, и мы это сделаем", - подчеркнул кандидат в президенты.

"Что касается конкуренции, у нас зарегистрировалось 44 кандидата в президенты Украины. У меня 43 конкурента. И я не завидую нашему гаранту - у него один конкурент, это народ Украины", - добавил Зеленский.

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Напомним, выборы президента состоятся 31 марта.
По данным последних соцопросов, Владимир Зеленский лидирует в электоральных рейтингах.

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