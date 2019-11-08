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пятница, 08 ноября 2019 21:02

Зеленский провел встречу с главой Alibaba

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Зеленский провел встречу с главой Alibaba
Во время встречи Зеленский предложил открыть в Украине R&D-центр Alibaba. Фото: president.gov.ua

Придент Владимир Зеленский провел встречу с основателем компании Alibaba Group Джеком Ма.

Во время встречи Зеленский предложил открыть в Украине исследовательский центр компании. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Президент отметил, что к власти в Украине пришли молодые люди, которые хотят изменений и хотят сделать страну привлекательной для инвестирования.

"У нас очень амбициозные цели. Мы хотим полностью перезагрузить Украину, чтобы в стране появлялись такие люди, как вы", - отметил глава государства во время встречи.

Зеленский также выразил заинтересованность в совместных образовательных проектах, в частности в сфере информационных технологий, ведь Украина стремится создавать конкурентный ИТ-продукт.

Также, по его мнению, Украина может предложить много интересных бизнес-возможностей для инвесторов, в частности для компании Alibaba.

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Так, в последние годы в Украине было открыто более 100 R&D-центров известных мировых компаний - таких, как Samsung, Boeing, Ericsson, Huawei, Oracle и Siemens.

Владимир Зеленский предложил Джеку Ма рассмотреть возможность открытия такого центра в Украине для усиления работы Alibaba в европейском регионе.

Кроме того, президент отметил, что Украина имеет одних из лучших в мире специалистов по data analytics и может предложить действительно сильную экспертизу для создания центра анализа данных и искусственного интеллекта.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал инвестировать в Украину и в очередной раз пообещал личную защиту каждому инвестору. Об этом он заявил на Киевском международном экономическом форуме.

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