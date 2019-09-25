Зеленский прокомментировал слухи о давлении Трампа

Зеленский утверждает, что ничего не обещал Трампу относительно Байдена. Фото: Politeka

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не может влиять на украинские правоохранительные органы относительно начала расследования в отношении сына главного конкурента Дональда Трампа на следующих выборах президента США Джо Байдена.

"Я не могу ни на кого давить, я никому не звонил, не просил. Рябошапка должен рассматривать любые дела, какие здесь обещания", - сказал Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом во время 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью -Йорке, передает "Громадское".

Зеленский отметил, что Украина является независимой страной и никто не влияет на нее, а сам он не может влиять на следователей.

"Я никому ничего не должен", - добавил Зеленский.

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На вопрос, ведет ГПУ расследование в отношении сына Байдена, Зеленский ответил, что генпрокурор имеет важные задачи.

"Вы меня извините, у нас есть своя страна, у нас есть много более важных, действительно важных вопросов. Вы знаете, это дела, очень важные для каждого украинца - это Иловайск, это Майдан, это коррупция, о которой сейчас говорил президент Трамп и вы знаете, над чем он (генпрокурор - ред.) работает ", - сказал Зеленский.

На прошлой неделе стало известно о расследовании по жалобе неназванного госслужащего против Дональда Трампа. Трамп якобы требовал от украинского коллеги начать уголовное расследование против своего главного конкурента на президентских выборах Джо Байдена или его сына Хантера. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента Дональда Трампа, которой будут предшествовать расследование в комитетах нижней палаты Конгресса.