Зеленский пригласил Илона Маска в Украину

Президент пригласил Маска посетить музей. Фото: pinterest.com

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил основателя компании SpaceX Илона Маска в Украине.

Зеленский предложил ему посетить Национальный музей космонавтики им. Сергея Королева.

Соответствующую публикацию президент разместил в Twitter.

"Сегодня день рождения великого украинского ученого, ракетного инженера и конструктора космических кораблей Сергея Королева. Действительно, он был одним из лучших. Я хотел бы пригласить его давнего поклонника Илона Маска в Украину, чтобы увидел Музей космонавтики имени Сергея Королева ", - написал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько потеряли рестораны за первые дни локдауна

12 января празднуют 114 годовщину со дня рождения ученого и конструктора в области ракетостроения и космонавтики, главного конструктора первых ракет-носителей, искусственных спутников Земли, пилотируемых космических кораблей, основоположника практической космонавтики Сергея Королева.