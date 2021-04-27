Зеленский приехал в Херсон. Собирает совещание по безопасности

Зеленский посетит передовые позиции украинских военных. Фото: facebook.com/zelenskiy95

Президент Украины Владимир Зеленский приехал с рабочим визитом в Херсонскую область.

Он собирает совещание по безопасности по поводу ситуации на границах Украины, в частности на административной границе с временно оккупированным Крымским полуостровом, сообщили в пресс-службе президента.

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"Глава государства посетит передовые позиции украинских военных на временной административной границе с оккупированным Крымом, где ознакомится с оперативной обстановкой и пообщается с военнослужащими", - пишут в сообщении.

22 апреля Россия начала основной этап учений войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск на территории оккупированного Крыма в рамках "внезапной проверки боеготовности". Министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу заявил, что принял решение завершить обучения. США будут следить за ситуацией у границ Украины после заявлений российской стороны.