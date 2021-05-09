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воскресенье, 09 мая 2021 17:19

Зеленский поздравил с Днем матери и поделился снимком с детства

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Зеленский поздравил с Днем матери и поделился снимком с детства
Зеленский показал семейные фотографии. Фото с Telegram Владимира Зеленского

Украинки получили поздравления с Днем матери от президента Владимира Зеленского.

Мама - это самый близкий человек, который всегда рядом - от рождения и фактически при всех наших шагах, написал глава государства в Telegram.

"Когда только учимся ходить, других, ценных, когда ступаем на школьный порог и когда оставляем школу, шагая во взрослую жизнь, а также важных шагов - когда преодолеваем свой путь к получению профессии. Мама рядом во время счастливых шагов - когда мы вступаем в брак , чтобы идти в глубокую старость вместе с любимым человеком, и во время волнующих шагов - когда мы устанавливаем рекорд, наматывая круги под роддомом в ожидании рождения малыша ", - написал президент.

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Он верит, что мама рядом даже тогда, когда не рядом и имеет чрезвычайную суперсилу. Ее материнское сердце за тысячи километров чувствует, все ли хорошо.

"Мама не просто дает нам жизнь. Она делает эту жизнь безопасной, здоровой, комфортной, счастливой, интересной, развивающей, познавательной и, конечно, очень-очень вкусной. Она всегда выслушает, всегда поймет, всегда простит, всегда найдет именно те, очень нужные тебе слова, всегда в тебя верит, и всегда тебя любит. И, пожалуй, самый счастливый человек тот, кто в жизни знает двух лучших мам. Свою маму. И маму своих детей. А значит, я уверенно могу сказать, что я - самий счастливий человек на земле! Благодаря вам, моя дорогая мамочка Римма и дорогая жена Елена. Обе - Владимировны. Обе - бесконечно любимые! Обе - лучшие в мире ", - написал он.

Ко Дню матери в Уманском художественном музее открылась выставка "Нескорені". На фото - в национальной одежде жительницы Умани, чьи сыновья или мужья погибли на российско-украинской войне. Также - участницы боевых действий на Донбассе.

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