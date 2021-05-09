"Стал патриотом и меня научил": трогательные фото матерей и жен погибших воинов

Ко Дню матери в Уманском художественном музее открылась выставка "Нескорені". На фото - в национальной одежде жительницы Умани, чьи сыновья или мужья погибли на российско-украинской войне. Также - участницы боевых действий на Донбассе.

Инициаторы фотопроекта - общественная организация "Семья героя" и горрайонная союза "Ветераны АТО / ООС". Руководитель - фотограф Семен Сапаев, сообщает "АрмияInform".

Иван Качур был участником Революции Достоинства, потом ушел добровольцем на войну. Воевал наводчиком гранатомета в составе батальона "Айдар". Погиб 16 августа 2014-го возле села Хрящеватое на Луганщине, при попытке подбить второй вражеский танк из гранатомета. Посмертно награжден орденом "За мужество" III степени. Одна из улиц Умани носит имя Ивана Качура.

"Я воспитывала в сыне обычные человеческие качества - честность, сердечность, отзывчивость, уважение к людям, никогда не употребляя слово патриотизм, - говорит Любовь Качур. - А он стал настоящим патриотом и меня патриоткой быть научил".

Младший сержант 22-летний Олег Орлов служил командиром орудия в самоходном артиллерийском дивизионе. Стояли в донецкой степи. 23 июля 2014-го участок, где была пушка Орлова, накрыли плотным огнем из российской границы. Парень погиб.

"Олег был мобилизован в марте 2014 года, а в мае побывал в короткой отпуске, - рассказала мать Наталья Орлова. - Когда возвращался на фронт, забыл дома вязаную шапочку. Она простая, я ее возьму, прижму к лицу, а от нее слышно запах родной - Олежкин. Эта шапочка для меня бесценна.

Мы, матери, потерявшие сыновей на войне, должны быть сильными и напоминать обществу и тем, кто "устал" от войны на диване, что она продолжается и мы не должны успокаиваться".

2014-го 34-летний Алексей Курмашев одним из первых записался в уманский отряд Нацгвардии. Прошел три недели подготовки и поехал на Восток. Погиб на Донбассе в конце лета того же года.

"Меня многие спрашивали, зачем я пустила его туда. А как сказать "не едь", когда то и его земля?, - рассказывает Наталья Курмашева. - Не быть равнодушным к горю людей - этому я всегда учила своих дочерей и сына. Поэтому для меня не было неожиданным решение Алексея пойти на войну. У него было обостренное чувство справедливости и патриотизма".

Анатолий Слонский пробыл на войне 6 месяцев в составе 128-й отдельной горно-пехотной бригады. Погиб 7 февраля 2015 в районе Дебальцево, отражая танковую атаку на третьем блокпосту.

"Толя и другие добровольцы-уманчане улыбались, а у нас, матерей, беспокойно было на сердце, катились слезы, - вспоминает Татьяна Слонская день проводов сына на войну. - Толя стоял улыбающийся, как всегда, уверен в себе. Он всегда держал слово, был искренним, честным. Только раз не сдержал слово: обещал вернуться живым".