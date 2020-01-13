Зеленский повторяет ошибку Порошенко и Януковича

Роман Синицын: гражданское общество могло бы быть союзником власти. Но этого не произойдет. Фото: Тарас Подолян

Зеленский и его команда считается с гражданским обществом, но минимально.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит волонтер Роман Синицын.

"Делают ту же ошибку, что и Янукович с Порошенко. Считают любое противодействие им инспирированным и проплаченным политическими оппонентами. Иногда это правда, иногда - нет. Наша власть не научилась различать. Ищет, кому это выгодно. Не верит, что люди могут самоорганизоваться. Для Офиса президента гражданское общество - это проплаченные чуваки, которыми кто-то руководит, однако иногда с ними надо считаться. Так же и с ветеранской средой. Гражданское общество могло бы быть союзником власти. Но этого не произойдет", - считает он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Если Зеленский будет подыгрывать Путину, начнется гражданская война

Вряд Зеленский - открыто пророссийский президент, говорит Роман Синицын.

"Но следует понимать, что на главу государства влияют разные люди. Среди них есть сторонники Кремля. Например, помощники президента Андрей Ермак, Сергей и Борис Шефиры", - добавляет волонтер.

Полное интервью с Романом Синицыным читайте в журнала "Країна" от 16 января.