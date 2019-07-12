Зеленский поручил ГПУ и МИД вернуть осужденного нацгвардейца в Украину

Зеленский дал решительный приказ относительно Виталия Маркива. Фото: Proms

Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД и ГПУ срочно заняться вопросом возвращения на родину бывшего нацгвардейца Виталия Маркива, которого в Италии приговорили к 24 годам тюрьмы.

Об этом в пятницу, 12 июля, сообщила пресс-служба президента.

"Прошу забыть о политических разногласиях между новой властью и неизмененными руководителями этих ведомств и приложить максимум усилий для выдачи Украине бывшего бойца батальона Нацгвардии имени Кульчицкого Виталия Маркива. До этого времени поручаю украинским дипломатам в Италии постоянно быть на связи с нашим ветераном", - призвал Зеленский.

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В Италии приговорили к 24 годам тюрьмы нацгвардейца 29-летнего Виталия Маркива. Украинца обвинили в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014-м.