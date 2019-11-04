Зеленский пообещал наказать виновных в убийстве Гандзюк

Президент Владимир Зеленский сделал заявление и годовщину смерти Екатерины Гандзюк. Фото: Politeka

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал найти и наказать виновных в убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом президент написал на своей странице в Facebook.

"Год без Екатерины Гандзюк. Все заказчики будут найдены и наказаны. Обещаю", - подчеркнул он.

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31 июля в прошлом году на Екатерину Гандзюк напали возле ее дома - злоумышленник вылил на нее литр серной кислоты. Екатерина получила химические ожоги более 30% тела. Перенесла 14 операций. Екатерина умерла 4 ноября после трех месяцев лечения.