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вторник, 10 декабря 2019 11:29

Зеленский отрубил Путину на претензию по русскому языку в Украине

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Зеленский отрубил Путину на претензию по русскому языку в Украине
Путин хочет равных прав украинского и русского языка. Фото: EPA.

Президент РФ Путин во время брифинга по итогам "нормандского саммита" в Париже заявил, что хотел бы равные права для русскоязычного населения Украины.

Он напомнил, что с 2020-го русскоязычные школы переходят на украинский язык обучения. А школы с языками нацменьшинств, которые принадлежат к языкам Евросоюза - с сентября 2023-го, сообщает корреспондент издания "Гордон".

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"Мы хотим, чтобы русскоязычное население не только на Донбассе, но и по всей Украине мало одинаковые демократические права", - отметил Путин.

Президент Зеленский заявил, что украинцы хорошо говорят на украинском, русском и английском языках.

"У нас это все не запрещено, и я это говорил сегодня президенту РФ. И даже сегодня, говоря об этом, я могу продолжить русском языке", - подчеркнул он.

Сегодня 10.12.2019 года в 18:00 останавливает серверы сайт myrotvorets.center и все его зеркала. Доступ к сведениям об объектах исследования в разделе Чистилище будет временно обеспечен для отдельных категорий пользователей на определенном закрытом ресурсе.

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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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