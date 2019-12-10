Зеленский отрубил Путину на претензию по русскому языку в Украине

Путин хочет равных прав украинского и русского языка. Фото: EPA.

Президент РФ Путин во время брифинга по итогам "нормандского саммита" в Париже заявил, что хотел бы равные права для русскоязычного населения Украины.

Он напомнил, что с 2020-го русскоязычные школы переходят на украинский язык обучения. А школы с языками нацменьшинств, которые принадлежат к языкам Евросоюза - с сентября 2023-го, сообщает корреспондент издания "Гордон".

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"Мы хотим, чтобы русскоязычное население не только на Донбассе, но и по всей Украине мало одинаковые демократические права", - отметил Путин.

Президент Зеленский заявил, что украинцы хорошо говорят на украинском, русском и английском языках.

"У нас это все не запрещено, и я это говорил сегодня президенту РФ. И даже сегодня, говоря об этом, я могу продолжить русском языке", - подчеркнул он.

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