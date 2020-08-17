Зеленский освободил Новикова с должности своего внештатного советника

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности своего внештатного советника председателя SingularityU Kyiv Chapter и соорганизатора ежегодного Украинского форума интернет-деятелей iForum Игоря Новикова.
Соответствующий указ № 326/2020 от 17 августа 2020 разместили на сайте президента.
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"Освободить Новикова Игоря Владимировича от исполнения обязанностей Советника Президента Украины (вне штата)", - отмечается в указе.
6 августа внештатный советник Президента Украины Владимира Зеленского Игорь Новиков написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Зеленский назначил Новикова своим внештатным советником 9 июля 2019.
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