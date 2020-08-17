Зеленский освободил Новикова с должности своего внештатного советника

Больше всего комментируют

Больше всего комментируют

6 августа внештатный советник Президента Украины Владимира Зеленского Игорь Новиков написал заявление об увольнении по собственному желанию.

"Освободить Новикова Игоря Владимировича от исполнения обязанностей Советника Президента Украины (вне штата)", - отмечается в указе.

Соответствующий указ № 326/2020 от 17 августа 2020 разместили на сайте президента.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности своего внештатного советника председателя SingularityU Kyiv Chapter и соорганизатора ежегодного Украинского форума интернет-деятелей iForum Игоря Новикова .

Авторизация

Если вы новый читатель, пожалуйста, зарегистрируйтесь

Также, вы можете войти по своим аккаунтом в соцсетях: