Зеленский обратился к Авакову из-за скандала с полицейскими и КОРДом

Генерал натравил на полицейских своих спецназовцев и может потерять должность. Фото: Новое время

Скандальное видео с полицейскими возмутило президента Украины Владимира Зеленского, он обратился к министру внутренних дел Арсена Авакова.

Приказал уволить генерала, злоупотребляющего служебным положением.

"Я требую от министра внутренних дел господина Арсена Авакова немедленного освобождения гражданина Глуховери от занимаемой должности, а от головы ГБР господина Романа Трубы жду быстрого и бескомпромиссного расследования по обнародованным фактам", - говорит Зеленский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Глава суда открестился от записей НАБУ

Генерал Днепропетровского КВС Виталий Глуховеря натравил на патрульных спецназовцев "Корд".

Сотрудники патрульной полиции остановили главу Днепропетровского КВС за нарушение правил дорожного движения, сообщает Страна.Юа.

Мужчина начал конфликт с патрульными, которые попросили его показать документы. В это время приехал отряд спецназа "Корд" и арестовал полицейских.

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков не знает, останется ли Арсен Аваков министром внутренних дел.