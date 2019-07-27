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суббота, 27 июля 2019 16:59

Зеленский обратился к Авакову из-за скандала с полицейскими и КОРДом

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Зеленский обратился к Авакову из-за скандала с полицейскими и КОРДом
Генерал натравил на полицейских своих спецназовцев и может потерять должность. Фото: Новое время

Скандальное видео с полицейскими возмутило президента Украины Владимира Зеленского, он обратился к министру внутренних дел Арсена Авакова.

Приказал уволить генерала, злоупотребляющего служебным положением.

"Я требую от министра внутренних дел господина Арсена Авакова немедленного освобождения гражданина Глуховери от занимаемой должности, а от головы ГБР господина Романа Трубы жду быстрого и бескомпромиссного расследования по обнародованным фактам", - говорит Зеленский.

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Генерал Днепропетровского КВС Виталий Глуховеря натравил на патрульных спецназовцев "Корд".

Сотрудники патрульной полиции остановили главу Днепропетровского КВС за нарушение правил дорожного движения, сообщает Страна.Юа.

Мужчина начал конфликт с патрульными, которые попросили его показать документы. В это время приехал отряд спецназа "Корд" и арестовал полицейских.

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков не знает, останется ли Арсен Аваков министром внутренних дел.

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