У Зеленского не знают, кто будет возглавлять МВД

Кандидатуру на пост главы МВД должен предлагать новый руководитель правительства. ФОТО: Украинская правда

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков не знает, останется ли Арсен Аваков, министром внутренних дел.

"Я вам сейчас и не смогу четко ответить, потому что кандидатов выдвигаю не я — ни как глава партии, ни как вероятно будущий народный депутат", - сказал Разумков в интервью "Украинской правде".

Кандидатуру на пост главы МВД должен предлагать новый руководитель правительства.

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Разумков подчеркнул, что ведомство выполнило свои задачи во время президентских и парламентских выборов 2019 года.

"Если мы говорим о проведении одних и вторых выборов, то я думаю, что это один из немногих раз, когда МВД заняло равноудаленную позицию от всех и, в принципе, выполнило те задачи, которые перед ним стояли, — обеспечить прозрачность выборов", - сказал он.

Во время Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Канаде, активисты встретили появление на сцене министра Авакова с плакатами "Кто заказал Катю Гандзюк?".