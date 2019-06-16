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воскресенье, 16 июня 2019 13:49

Зеленский наблюдал за учениями в Азовском море
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Зеленский в Мариуполе наблюдал за учениями военных. Фото: ДСНС
Зеленский в Мариуполе наблюдал за учениями военных. Фото: ДСНС
Зеленский в Мариуполе наблюдал за учениями военных. Фото: ДСНС
Зеленский в Мариуполе наблюдал за учениями военных. Фото: ДСНС
Зеленский в Мариуполе наблюдал за учениями военных. Фото: ДСНС

Президент Украины Владимир Зеленский в Мариуполе наблюдал за учениями морской охраны.

"Во время своей рабочей поездки в Мариуполь президент Украины лично наблюдал в море за ходом совместных учений Морской охраны Госпогранслужбы, сил Национальной гвардии, Национальной полиции и ДСНС", - сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы Украины.

Как отмечается, президенту продемонстрировали возможности по задержанию нарушителей пограничного законодательства, отражению вражеского нападения на суда, находящегося в море, недопущению несанкционированного подхода к линии побережья.

"По легенде учений, судно-нарушитель, загружено взрывоопасными веществами, двигалось к линии побережья Мариуполя без ответа на сигналы опроса и нарушая навигационные правила", - отметили в ведомстве.

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В ходе учений судно-нарушитель было взято под контроль штурмовыми группами спецподразделений "Дозор-М" Морской охраны и "Омега" Нацгвардии. Катера Морской охраны и Нацгвардии обеспечивали огневую поддержку действий "штурмовиков".

В конце мая президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции ВСУ на Луганщине. Он совершил первую рабочую поездку в Станицу Луганскую и Счастье. Глава государства побеседовал с бойцами о бытовых условиях, качестве питания, обеспечение техникой, жильем и социальным пакетом.

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Дата
16
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  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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