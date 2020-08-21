"Зеленский идет путем поражения и позорной капитуляции" - дипломат

 
Ексклюзивы
1/5
Независимость - это отсутствие ностальгии по оккупационным режимам
Независимость - это отсутствие ностальгии по оккупационным режимам
Просмотров: 90
Независимость - это возможность избежать голода и потерь на войне
Независимость - это возможность избежать голода и потерь на войне
Просмотров: 126
Независимость - это свобода каждого человека
Независимость - это свобода каждого человека
Просмотров: 90
Независимость – это добровольцы и Донецкий аэропорт
Независимость – это добровольцы и Донецкий аэропорт
Просмотров: 252
Независимость - это закаленная в боях армия
Независимость - это закаленная в боях армия
Просмотров: 603
Независимость - это собственный путь развития и ощущение свободы
Независимость - это собственный путь развития и ощущение свободы
Просмотров: 108
Независимость - это разрыв с тоталитарным и начало развития
Независимость - это разрыв с тоталитарным и начало развития
Просмотров: 261
"Будет меньше независимых депутатов" - эксперт оценила новое избирательное законодательство
"Будет меньше независимых депутатов" - эксперт оценила новое избирательное законодательство
Просмотров: 270
Независимость – это достоинство
Независимость – это достоинство
Просмотров: 198
Независимость – это моя гордость и моя боль
Независимость – это моя гордость и моя боль
Просмотров: 387
Фото
Все фото
4
12
7
8
6
Наш флаг объединяет украинцев по всему миру - Порошенко с активистами развернули 33-метровое знамя
Наш флаг объединяет украинцев по всему миру - Порошенко с активистами развернули 33-метровое знамя
Вооруженные силы получили новейшее вооружение и технику
Вооруженные силы получили новейшее вооружение и технику
В Киеве подняли самый большой флаг Украины
В Киеве подняли самый большой флаг Украины
В Киеве попрощались с отцом Марины Порошенко
В Киеве попрощались с отцом Марины Порошенко
ВООЗ обновила список государств об опасности Covid-19. Место Украины изменилось
ВООЗ обновила список государств об опасности Covid-19. Место Украины изменилось
Видео
Все видео
Мифы и история - назвали 11 фактов о флаге Украины
Мифы и история - назвали 11 фактов о флаге Украины
Военные поздравили украинцев с Днем Государственного флага
Военные поздравили украинцев с Днем Государственного флага
"Селюки и рагули" - Снежана Егорова обидно высказалась о военных
"Селюки и рагули" - Снежана Егорова обидно высказалась о военных
"Будет меньше независимых депутатов" - эксперт оценила новое избирательное законодательство
"Будет меньше независимых депутатов" - эксперт оценила новое избирательное законодательство
Количество больных Covid-19 в Украине перевалило за 100 тыс.
Количество больных Covid-19 в Украине перевалило за 100 тыс.
Интервью
1/5
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 207
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 6192
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Просмотров: 2142
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
1 Просмотров: 2583
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Просмотров: 1575
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
23 августа 2020
Просмотров: 135
Прославився
Відколи нардеп Віктор Медведчук судиться з істориком Вахтангом Кіпіані, книжку останнього "Справа Василя Стуса" важко дістати. В інтернет-магазинах ...
воскресенье, 23 августа 2020 20:23

"Зеленский идет путем поражения и позорной капитуляции" - дипломат

  Комментировать
&quot;Зеленский идет путем поражения и позорной капитуляции&quot; - дипломат
Владимир Василенко: Власть должна наконец понять, что Украина не может идти на удовлетворение прихотей агрессора. Фото: Тарас Подолян

Минские договоренности не работают как инструмент урегулирования, противоречат нашим национальным интересам и Конституции.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит дипломат Владимир Василенко.

"В свое время Порошенко подписал так называемые Минские договоренности. Надо было остановить военные действия и избежать дальнейшей оккупации территорий. Это был вынужденный шаг. Договоренности - стали дипломатической ловушкой для Украины. Порошенко удавалось держать ее дверцу открытой. Уступки Зеленского Путину могут ее закрыть.
В то же время предыдущий президент говорил, что Минским договоренностям нет альтернативы. Это ошибочная позиция. Согласно 52 статье Венской конвенции о праве международных договоров, любой навязанный силой договор является недействительным и ничтожным с момента подписания. Украинская сторона давно должна поставить вопрос о толковании и применении Минских соглашений в соответствии с требованиями международного права", - отмечает эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Зеленский саботирует развитие ВСУ и недооценивает агрессора" - дипломат

Зеленский сейчас очень гордится прекращением огня. Но это тридцатая попытка, напоминает он.

"Уменьшилась интенсивность обстрелов. Однако огонь никогда не прекращалось. Россия не хочет урегулирования конфликта на основе международного права. Стремится навязать свои условия, ведет войну на истощение. Ожидает, что украинцы устанут от постоянных жертв, экономических затрат и будут требовать от власти прекратить войну. РФ также пытается привлечь западные государства к давлению на Украину. Хочет убедить их в необходимости прекращения или ослабления санкций. Это очевидная игра. Власти нужно наконец понять, что Украина не может идти на удовлетворение прихотей агрессора. Это - путь к поражению и позорной капитуляции", - добавляет дипломат.

Полное интервью с Владимиром Василенко читайте в журнале "Країна" от 27 августа.

В рамках рабочей группы по безопасности Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) были достигнуты договоренности о 20 участков разминирования в пределах обновленного плана, предусмотренного коммюнике Парижского саммита "Нормандской четверки" от 9 декабря 2019 года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Зеленский идет путем поражения и позорной капитуляции" - дипломат». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
августа

С гетмана Мазепы сняли анафему

Работник автосервиса с гранатой взял в заложники полицейского

"Балтийский путь" внесли в Книгу рекордов Гиннеса

Первую постановку "Лесной песни" назвали исключительной

Самое читаемое
Возле Донецка рухнул российский самолет: 170 человек погибли
Возле Донецка рухнул российский самолет: 170 человек погибли
 Просмотров: 32104
Молодая и горячая: откровенные фото сексуальной теннисистки
Молодая и горячая: откровенные фото сексуальной теннисистки
9
 Просмотров: 27936
Молю Бога, чтобы не возродили уничтоженный Коломойским &quot;Днепр&quot; – мэр Филатов
Молю Бога, чтобы не возродили уничтоженный Коломойским "Днепр" – мэр Филатов Просмотров: 6345
Гороскоп на 22-23 августа: как удачно провести предпоследние выходные лета
Гороскоп на 22-23 августа: как удачно провести предпоследние выходные лета
 Просмотров: 6309
Вооруженные силы получили новейшее вооружение и технику
Вооруженные силы получили новейшее вооружение и технику
12
 Просмотров: 5553
Общество
Наш флаг объединяет украинцев по всему миру - Порошенко с активистами развернули 33-метровое знамя
Наш флаг объединяет украинцев по всему миру - Порошенко с активистами развернули 33-метровое знамя
4
 Просмотров: 18
Украина блуждает в тумане провинциальных мифов. Нет компетентного правящего слоя - писатель
Украина блуждает в тумане провинциальных мифов. Нет компетентного правящего слоя - писатель
 Просмотров: 81
Гороскоп на 24-30 августа: чьи дела будут продвигаться прекрасно
Гороскоп на 24-30 августа: чьи дела будут продвигаться прекрасно
 Просмотров: 135
Неделя в фото: Беларусь протестует, Байден идет в президенты США, украинцы готовятся к 1 сентября
Неделя в фото: Беларусь протестует, Байден идет в президенты США, украинцы готовятся к 1 сентября
14
 Просмотров: 90
Независимость - это отсутствие ностальгии по оккупационным режимам
Независимость - это отсутствие ностальгии по оккупационным режимам
 Просмотров: 90
Больше всего комментируют
7
На месте Лукашенко я бы провел новые выборы - Зеленский
4
Будьте серьезнее, иначе произойдет как в Италии - Зеленский обратился к украинцам
3
Лукашенко уверяет белорусов, что 60% фотографий с травмами протестующих – постановочные кадры
2
Лукашенко разрешил военным без предупреждения отвечать на внешнюю агрессию
2
В КНР одобрили испытания вакцины от коронавируса на основе клеток насекомых
Голосов: 52828
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua