"Зеленский идет путем поражения и позорной капитуляции" - дипломат

Владимир Василенко: Власть должна наконец понять, что Украина не может идти на удовлетворение прихотей агрессора. Фото: Тарас Подолян

Минские договоренности не работают как инструмент урегулирования, противоречат нашим национальным интересам и Конституции.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит дипломат Владимир Василенко.

"В свое время Порошенко подписал так называемые Минские договоренности. Надо было остановить военные действия и избежать дальнейшей оккупации территорий. Это был вынужденный шаг. Договоренности - стали дипломатической ловушкой для Украины. Порошенко удавалось держать ее дверцу открытой. Уступки Зеленского Путину могут ее закрыть.

В то же время предыдущий президент говорил, что Минским договоренностям нет альтернативы. Это ошибочная позиция. Согласно 52 статье Венской конвенции о праве международных договоров, любой навязанный силой договор является недействительным и ничтожным с момента подписания. Украинская сторона давно должна поставить вопрос о толковании и применении Минских соглашений в соответствии с требованиями международного права", - отмечает эксперт.

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Зеленский сейчас очень гордится прекращением огня. Но это тридцатая попытка, напоминает он.

"Уменьшилась интенсивность обстрелов. Однако огонь никогда не прекращалось. Россия не хочет урегулирования конфликта на основе международного права. Стремится навязать свои условия, ведет войну на истощение. Ожидает, что украинцы устанут от постоянных жертв, экономических затрат и будут требовать от власти прекратить войну. РФ также пытается привлечь западные государства к давлению на Украину. Хочет убедить их в необходимости прекращения или ослабления санкций. Это очевидная игра. Власти нужно наконец понять, что Украина не может идти на удовлетворение прихотей агрессора. Это - путь к поражению и позорной капитуляции", - добавляет дипломат.

Полное интервью с Владимиром Василенко читайте в журнале "Країна" от 27 августа.

В рамках рабочей группы по безопасности Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) были достигнуты договоренности о 20 участков разминирования в пределах обновленного плана, предусмотренного коммюнике Парижского саммита "Нормандской четверки" от 9 декабря 2019 года.